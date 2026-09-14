Ford nombra a Jeff Jones presidente de la futura 'joint venture' en Valencia

Archivo - Ford Almussafes - FORD - Archivo

VALENCIA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ford Motor Company ha anunciado este lunes el nombramiento de Jeff Jones como presidente de la empresa conjunta ('joint venture') Ford-Geely que se creará en la planta valenciana de Almussafes, según ha informado la multinacional en un comunicado.

Jeff Jones, que cuenta con 30 años de trayectoria en Ford, asumirá de "forma inmediata el liderazgo del proyecto para constituir la joint venture en Valencia, supervisando todas las líneas de trabajo necesarias para llevar la transacción hasta su cierre".

Este nombramiento se produce tras el acuerdo anunciado en julio por Ford con la empresa china Geely para crear una joint venture con la que fabricarán un total de cinco vehículos en la fábrica de Almussafes (Valencia) a partir de 2028, dirigidos al mercado europeo y con los que se quiere llevar la planta a su "máxima capacidad".

De este modo, al aunar el volumen de producción, Ford y Geely "maximizarán la capacidad de la factoría valenciana y reducirán el coste unitario de cada vehículo fabricado allí, a la vez que suministrarán vehículos multienergía de primer nivel y reforzarán la economía local de Valencia en el proceso", ha resaltado la compañía.

A la espera de las aprobaciones regulatorias y otras condiciones de cierre habituales, está previsto que 'la joint venture' comience sus operaciones en el primer semestre de 2027, con la salida de los primeros vehículos nuevos de la línea de montaje prevista para 2028. Mientras tanto, la planta valenciana continuará produciendo el Ford Kuga.

El presidente de Ford Europa, Jim Baumbick, ha destacado que Jeff Jones "cuenta con una trayectoria de 30 años de experiencia transversal en Ford", lo que lo convierte en "la persona adecuada para guiar este proyecto y liderar la futura 'joint venture'.

Al mismo tiempo, ha resaltado que la continuidad de Daniel Ruiz al frente de las operaciones industriales de Almussafes "garantiza que nuestra plantilla, nuestros clientes y nuestros inversores puedan seguir contando con el mismo nivel de excelencia que ha convertido a Valencia en una de las plantas más productivas de Europa".

EXPERIENCIA

En la actualidad, Jeff Jones ocupa el cargo de Director Global de Compras de Tecnología Digital y Sistemas Electrificados. A lo largo de sus casi tres décadas de carrera en Ford, ha desempeñado funciones en Estados Unidos, Alemania y México, y ha trabajado más de cinco años en China. Es graduado y cuenta con un máster, ambos por la Universidad de Míchigan, así como con un MBA por la Harvard Business School. Una vez completados los trámites de inmigración necesarios, se trasladará a Valencia para liderar el proyecto sobre el terreno.

Daniel Ruiz continuará como director de la planta de Valencia, al frente de las operaciones industriales del centro. Además de su experiencia internacional en ingeniería y operaciones industriales, desde Ford destacan que "aporta un profundo conocimiento de primera mano de la planta, de su equipo humano y de su entorno, proporcionando una base operativa sólida y estable a medida que la 'joint venture' avanza hacia su cierre formal y el inicio de la producción".