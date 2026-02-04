Ford vende 135.362 vehículos en EE.UU. en enero, un 5,3% menos, con nueva caída de los electrificados

Archivo - Ford - Uli Deck/dpa - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ford ha vendido 135.362 vehículos en enero en Estados Unidos, un 5,3% menos que en el mismo mes de 2025, de los cuales casi el 90% fueron modelos de combustión interna, según ha informado este miércoles la compañía.

De su lado, las ventas de electrificados cayeron un 25%, hasta 14.228 unidades. La mayor caída se ha dado entre los vehículos eléctricos, que se ha reducido un 69% interanual, hasta tan solo 1.743 unidades vendidas en el mercado estadounidense.

Mientras, las matriculaciones de híbridos se contrajeron un 6,1% respecto a enero del año anterior, hasta venderse 12.485 unidades (frente a las 13.295 del primer mes de 2025).

De los 135.362 vehículos vendidos por Ford en Estados Unidos, los camiones representaron el 56% de las ventas, hasta llegar a 75.814 unidades comercializadas. Los SUVs sumaron 55.939 anotaciones, un 2% menos.