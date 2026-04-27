Archivo - Forvia vende su división de interiores al fondo Apollo por 1.820 millones de euros - FORVIA - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El proveedor automovilístico francés Forvia ha anunciado este lunes que los fondos gestionados por Apollo han acordado adquirir el grupo empresarial Forvia Interiors, su división de interiores, sobre la base de un valor empresarial de 1.820 millones de euros.

El cierre de esta transacción representará un hito clave en la ejecución de la estrategia Ignite de Forvia, presentada en febrero de este año por la compañía, y permitirá al grupo centrarse en actividades de alto valor añadido basadas en la tecnología, al tiempo que refuerza su estructura financiera, en particular mediante una reducción de la deuda neta de al menos 1.000 millones de euros.

La transacción está sujeta a la información o consulta de los órganos de representación de los trabajadores y a las autorizaciones regulatorias habituales. A la espera de estas gestiones, se prevé que el cierre se produzca antes de fin de año.

La división Forvia Interiors representa aproximadamente el 18% de los ingresos consolidados de Forvia (unos 4.800 millones de euros en 2025). Cuenta con 59 plantas de producción y 8 centros de I+D en 19 países, y emplea a más de 31.000 personas en todo el mundo. "La nueva dirección tiene previsto apoyar el desarrollo y la transformación del grupo de Negocio de Interiores, aprovechando su experiencia y su enfoque de propiedad exclusiva", según ha afirmado la compañía.

Una vez completada la transacción, todos los ingresos netos se destinarán al pago de la deuda financiera, lo que redundará en un balance más sólido y una mayor flexibilidad financiera, en consonancia con la estrategia de la dirección para restablecer la estructura financiera del grupo.

"La transacción anunciada este lunes refleja la solidez y el liderazgo de Forvia Interiors, así como la experiencia y el compromiso de sus equipos. Creemos que Apollo cuenta con la experiencia y las capacidades necesarias para apoyar al grupo de negocios de Interiors en su próxima fase de crecimiento", ha afirmado el consejero delegado de Forvia, Martin Fischer.