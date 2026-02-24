Ganvam prevé un crecimiento de las matriculaciones del 4,6% en 2026 en España, con más electrificados

Archivo - Un coche eléctrico - SOLERA - Archivo

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ganvam prevé que el mercado español de automóviles cerrará 2026 con más de 1,2 millones de nuevas unidades matriculadas, un 4,6% más que en 2025, en un momento marcado por la "incertidumbre" frente a la "necesidad de renovación del parque móvil".

Por canales, el comportamiento de particulares y empresas será muy similar en 2026 y en los años venideros, con un continuado crecimiento ante el interés del particular por acceder a coches más jóvenes. Así, Ganvam estima un aumento del 6,9% en el canal de particulares y del 2,4% en el canal de empresas. En el canal del 'rent a car', el incremento será del 3,1%.

Este último canal, no obstante, no va a alcanzar sus cifras prepandemia, por una reducción estructural, por la parálisis de la electrificación en este mercado o por la situación de precios. "Los consumidores están en una situación de incertidumbre", ha subrayado el director general de Ganvam, Fernando Miguélez.

A su vez, Ganvam calcula que la cuota de mercado de los turismos electrificados (híbridos, híbridos enchufables y eléctricos) superará el 28% en 2026, frente al 19,6% del año pasado, gracias al anuncio de la continuidad de los incentivos a la compra y la fuerte apuesta comercial del sector por este tipo de modelos.

Ambos dos parámetros, que evidencian que se ha superado la barrera de la falta de oferta, permiten a Ganvam proyectar un escenario tendencial par 2030 en el que la cuota de electrificados dentro de las nuevas matriculaciones será del 50%.

COMPLETAR LA OFERTA DE INCENTIVOS PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO

No obstante, tal y como ha planteado el presidente de Ganvam, Jaime Barea, "la estrategia de electrificación hay que completarla con un incentivo adecuado al achatarramiento para retirar de la circulación los modelos viejos y contaminantes". "Es una decepcionante noticia que no se haya incluido el achatarramiento", ha añadido, por su parte, el director general de Ganvam, Fernando Miguélez.

En este contexto, Ganvam ha argumentado España ha sido "un país de acogida" para las nuevas marcas, especialmente las chinas, aupadas por la situación de regulación, que ha favorecido esta implantación, así como la propuesta que han traído estos fabricantes, con modelos más accesibles al bolsillo de los españoles.

Además, la patronal considera importante el apoyo a la compra de modelos de ocasión, que garantizará el acceso de grandes capas de la población, incluidos los jóvenes, a la movilidad eficiente, acelerando la demanda y el rejuvenecimiento del parque.

La subida del precio medio del vehículo nuevo, que ha crecido más de un 45% desde 2019, unida a la incertidumbre tecnológica derivada de la transición energética, ha llevado a los españoles a posponer la decisión de compra.

De esta forma, la antigüedad media del parque en España ha crecido progresivamente hasta superar los 14,5 años. Además, los españoles mantienen su coche una media de casi 13 años frente a los 9,7 años de 2010. En este sentido, la patronal defiende la necesidad "urgente" de activar el plan nacional de renovación para cumplir con el compromiso reflejado en la Ley de Movilidad Sostenible.

Con un parque de vehículos donde casi un tercio supera los 20 años de antigüedad porque los ciudadanos no tienen capacidad económica para cambiarlos, Ganvam considera que una estrategia centrada exclusivamente en la electrificación --como la que refleja el Plan Auto+-- resulta insuficiente para alcanzar los objetivos de "cero emisiones y cero accidentes".

SE ESTABILIZAN LAS MATRICULACIONES DE COMERCIALES LIGEROS

Finalmente, Ganvam estima que las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros se estabilizarán en 2026, con un volumen de más de 185.000 unidades (un 0,15% más), tras tres ejercicios de crecimiento a doble dígito.

Por su parte, el mercado de industriales, que se ve condicionado por los objetivos de electrificación, se mantendrá a cierre del año en el entorno de las 30.000 unidades, con una caída estimada del 2,3%. En el caso de las dos ruedas, el mercado mantendrá una evolución positiva (con unas 263.000 unidades.