Geely anuncia 9 modelos para los próximos tres años y alcanzar 100 puntos de venta en 2027 - GEELY

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Geely Auto España ha anunciado oficialmente este miércoles su llegada al mercado nacional en un evento celebrado en los estudios en los estudios de Netflix de la Madrid Content City de Tres Cantos (Madrid), convirtiéndose en la segunda marca asiática que se asentará en España.

La marca busca adentrarse en el mercado electrificado utilizando la experiencia de marcas como Volvo o Smart --firmas que pertenecen al grupo asiático-- ofreciendo este año dos modelos electrificados por debajo de los 38.000 euros, aunque la marca pronostica la llegada de otros seis modelos más en los próximos tres años --tendrá una oferta total de nueve modelos-- y espera disponer de 100 concesionarios para 2027.

"En los próximos tres años, vamos introducir al menos nueve modelos cubriendo los segmentos SUV, sedan y 'hatchback'. En el año 2026 tendremos 50 puntos de ventas y en el año 2027, hasta un total de 100", ha expresado el Managing Director Geely Auto Spain, Li Lei.

Igualmente, la compañía china ha expresado su propuesta de ofrecer un elevado nivel de seguridad en sus modelos, asi como equipamientos de serie muy elevado, con el objetivo de ofrecer una relación valor-precio competitiva en sus respectivos segmentos. No obstante, quiere desmarcarse como "una marca china más en Europa", sino como referente en la movilidad. Así, la entidad asiática también se instalará en mercados de gran potencial en Europa como Reino Unido, Francia, Alemania, Países Bajos y Hungría este mismo año.

Igualmente, ha revelado por primera vez sus dos primeros modelos en España como el SUV híbrido enchufable Starray EM-i y el SUV 100% eléctrico Geely E5, con los que iniciará su actividad comercial durante el primer trimestre de 2026 desde 33.490 y 37.490 euros, respectivamente antes de descuentos de la marca y el Plan Auto+ (hasta 3.375 euros en la variante PHEV y 2.925 en la eléctrica).

UN HÍBRIDO ENCHUFABLE CON MÁS DE 1.000 KILÓMETROS DE AUTONOMÍA

El Geely Starray EM-i es un SUV híbrido enchufable de 4,74 metros de longitud que, según la marca, destaca por su habitabilidad, con una tasa de espacio útil superior al 84% y un maletero con una capacidad de 528 litros, ampliable hasta 2.065 litros al abatir los asientos traseros.

El modelo está basado en la arquitectura GEA (Global Intelligent Electric Architecture) y combina un motor de combustión de 1,5 litros y 73 kW (100 CV) desarrollado por Horse Powertrains --la 'joint venture' de Geely con el grupo Renault y con sede en España-- con un motor eléctrico de 160 kW (218 CV), alcanzando un par máximo de 262 Nm.

El sistema híbrido enchufable de este modelo ofrece dos opciones de batería, una de 18,4 kWh y 29,8 kWh, que permiten una autonomía eléctrica de hasta 136 kilómetros y una autonomía total combinada de hasta 1.055 kilómetros en ciclo WLTP.

La gama del Starray EM-i en España estará disponible en tres niveles de acabado, desde el más básico denominado 'PRO' --con batería de 18,4 kWh, pasando por 'PRO+' Y 'MÁX' --estos dos ligados a la batería de 29,8 kWh--.

Así, las distintas configuraciones del Starray PHEV se ofrecen desde los siguientes precios: el Starray EM-i PRO, 33.490 euros; el Starray EM-i PRO+ a partir de 35.990 euros y el Starray EM-i MAX+ desde 37.990 euros.

Además, las versiones con batería de mayor capacidad admiten carga rápida en corriente continua de hasta 60 kW, lo que permite recuperar del 30% al 80% de la batería en unos 16 minutos.

Geely pone el foco en que el Starray EM-i ofrecerá un equipamiento muy completo desde el acabado de entrada, con un amplio paquete de asistentes de conducción, conectividad avanzada y elementos de confort. Las versiones superiores MAX+ equiparán elementos como el techo panorámico, portón trasero de accionamiento eléctrico, asientos delanteros ventilados con función masaje, Head-up display, equipo de sonido Flyme Sound y llantas de 19 pulgadas.

GEELY E5: SUV ELÉCTRICO CON HASTA 475 KILÓMETROS DE AUTONOMÍA

Junto al modelo híbrido enchufable, la marca introduce el Geely E5, un SUV eléctrico de tamaño compacto (4,6 metros de largo) que ofrece un espacio interior propio de segmentos superiores y que busca facilitar el acceso a la movilidad eléctrica.

El modelo incorpora un motor eléctrico de 160 kW (218 CV) y 320 Nm de par máximo, así como dos opciones de batería de ion-litio de 60,2 kWh y 68,4 kWh.

Esto permite una autonomía en ciclo combinado WLTP de hasta 475 km en su versión de más batería y admite carga rápida en corriente continua con una potencia de hasta 100 kW, lo que permite recuperar del 30% al 80% de capacidad de la batería en aproximadamente 20 minutos.

El Geely E5 también estará disponible en tres niveles de acabado: E5 PRO (desde 37.490 euros), E5 PRO+ (desde 39.990 euros) y E5 MAX+ (desde 41.990 euros).

A partir de la versión de acceso, el modelo incluye un equipamiento orientado a la seguridad y la conectividad, con hasta 17 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), climatizador automático con bomba de calor, asientos delanteros eléctricos calefactados y ventilados, pantalla multimedia de 15,4 pulgadas y sistema de carga bidireccional V2L para alimentar dispositivos externos.

El acabado superior MAX+ incluye en su completísima dotación de serie desde el techo panorámico, el portón trasero de accionamiento eléctrico, llantas de 19 pulgadas, un sistema de iluminación ambiental de 256 colores, asientos delanteros con función masaje, entre otras novedades.