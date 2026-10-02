General Motors y Ford recortan sus ventas en el tercer trimestre en Estados Unidos

Archivo - Logo de la marca de automóviles Cadillac. - F1 - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

General Motors y Ford, los dos principales fabricantes de automóviles en Estados Unidos, han recortado sus ventas de vehículos en el tercer trimestre en el país norteamericano, con caídas del 6% y 6,6%, respectivamente.

En concreto, las ventas de General Motors en el tercer trimestre totalizaron 670.974 vehículos, un 6% menos, lo que refleja la menor demanda del mercado de vehículos eléctricos y la descontinuación de algunos modelos.

Chevrolet y GMC, sus dos principales marcas, registraron caídas interanuales de las ventas en el tercer trimestre del 4,6% y 4,7%, a las que se suma el descenso de las comercializaciones de Cadillac, que con 32.560 registros experimenta un retroceso del 30% frente al mismo periodo del año 2025.

Así, las ventas totales de General Motors en el conjunto del 2026 suman algo más de 2 millones de unidades, una cifra que se ubica un 6,4% por debajo de la registrada por la compañía tras los nueve primeros meses del año anterior.

De su lado, Ford vendió 509.764 vehículos en el tercer trimestre en Estados Unidos, lo que representa una caída del 6,6% con motivo de la retirada planificada de los SUV Escape y Corsair. "Hemos logrado un trimestre sólido y seguimos ganando cuota de mercado minorista, ajustada según la retirada gradual prevista de los modelos Escape y Corsair", ha explicado la firma.

Por tipos de propulsión, el mayor retroceso se ha dado entre los modelos electrificados, con una caída del 41,3% interanual, hasta sumar 50.355 vehículos, apenas el 9,87% del total de las comercializaciones de la firma.

De forma más detallada, los modelos 100% eléctricos han experimentado un retroceso del 80,2%, con tan solo 6.047 matriculaciones entre julio y septiembre de este año. Mientras, los vehículos híbridos han descendido un 19,7% interanual.

Con estas cifras, Ford acumula una caída del 8,6% de sus ventas en los nueve primeros meses del año, con algo más de 1,5 millones de anotaciones en este periodo. De nuevo, el mayor descenso es entre los modelos electricos, aunque también se da un retroceso del 4,3% entre los vehículos de combustión, que representan el grueso de sus comercializaciones.

RIVIAN REGISTRA ENTREGAS RÉCORD

Por su parte, el fabricante de vehículos eléctricos Rivian ha entregado 19.248 coches en el tercer trimestre, lo que supone una cifra récord para la compañía, aupada por las ventas de su nuevo modelo R2.

Dicho resultado está en línea con las previsiones de la compañía, que ha reafirmado este viernes sus estimaciones para el conjunto de las entregas de 2026, que oscilarán entre las 65.000 y 70.000 unidades.