General Motors sube más de un 9% en Bolsa tras elevar sus previsiones de beneficio para 2026

Las acciones del grupo automovilístico General Motors escalaban más de un 9%, hasta 86,62 dólares (72,37 euros), al arranque de la sesión bursátil de este martes en Nueva York, tras fijar para 2026 unas previsiones de beneficio atribuible a sus inversores en el rango de entre los 10.300 a los 11.700 millones de dólares (8.640-9.800 millones de euros), lo que supondría multiplicar por cuatro su resultado del 2025.

La compañía norteamericana sitúa con optimismo el próximo año 2026, con una apuesta continuada por el impulso de los vehículos eléctricos, aumentando el pago de dividendos trimestrales en un 20%. La firma ha aprobado un nuevo programa de recompra de acciones por 6.000 millones de dólares (5.032 millones de euros).

En cuanto a los resultados financieros de 2025, presentados este miércoles, la compañía ha informado de un beneficio neto atribuido de 2.697 millones de dólares (2.268,8 millones de euros) en 2025, lo que supone un descenso del 55,1% respecto al obtenido el año anterior.

El fabricante de Detroit (Michigan) contabilizó una cifra de negocio de 185.019 millones de dólares (155.531,6 millones de euros), con un ligero descenso 1,3% si se compara con los números del ejercicio 2024.

En el cuarto trimestre, el consorcio estadounidense se anotó unas pérdidas netas atribuidas de 3.310 millones de dólares (2.778,6 millones de euros), lo que supone un descenso del 11,8% en valores interanuales, al tiempo que la facturación decreció un 5,1%, hasta los 45.287 millones de dólares (38.005,3 millones de euros).

Entre octubre y diciembre del año pasado el resultado operativo ajustado de General Motors aumentó un 13,3%, con 2.843 millones de dólares (2.385,8 millones de euros), con un margen operativo ajustado del 6,3%.