Gestamp abonará un dividendo de 0,0391 euros brutos por acción el próximo 14 de enero

Archivo - El presidente ejecutivo de Gestamp, Francisco J. Riberas, interviene durante la inauguración del XII encuentro de Sernauto, en el Auditorio Sur de Ifema Madrid, a 19 de junio de 2025, en Madrid (España) - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Gestamp abonará el próximo 14 de enero un dividendo bruto de 0,0391 euros por acción con cargo a los resultados de este ejercicio, según ha comunicado este miércoles la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El consejo de administración de la empresa, en su reunión celebrada ayer, aprobó la distribución de un dividendo a cuenta de los resultados del año en curso, que se pagará en efectivo a todas las acciones ordinarias en circulación.

Gestamp ha recordado que sobre las cantidades brutas que sean pagadas se realizarán las retenciones fiscales exigidas por la normativa aplicable en cada momento.

La sociedad ha fijado el calendario para el pago del dividendo, que se abonará a través de las entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (Iberclear).

Las fechas clave de la operación son las siguientes: las acciones de la compañía comenzarán a negociarse sin derecho a percibir el dividendo ('ex date') el 12 de enero, mientras que el 13 de enero se determinarán los titulares inscritos con derecho a su cobro ('record date').

Finalmente, el pago se hará efectivo el próximo 14 de enero a través de CaixaBank.