Gestamp eleva su beneficio un 47% hasta junio, con 110 millones, y factura 5.794 millones

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MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Gestamp ha elevado su beneficio neto un 47% en el primer semestre respecto al mismo periodo del año anterior, hasta 110 millones de euros, según ha informado este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La facturación se ha situado en 5.794 millones de euros en el primer semestre de 2026, lo que supone un ligero ajuste del 0,9% respecto al mismo periodo del año anterior, principalmente por el impacto derivado del comportamiento de las divisas en algunos mercados en los que está presente.

La evolución del resultado de Gestamp hasta junio estuvo condicionada, principalmente, por impactos extraordinarios positivos derivados de menores diferencias de cambio que el año anterior y efectos puntuales en materia de gastos financieros. Precisamente son esas cuestiones no recurrentes las que elevan hasta el 47% la comparativa anual de beneficio, que vuelve a niveles semestrales previos a un 2025 atípico.

La compañía continuó impulsando medidas de eficiencia, control de costes y refuerzo de la rentabilidad en la primera mitad del ejercicio, lo que le permitió mantener el resultado bruto de explotación (Ebitda) en los 651 millones de euros (excluyendo el impacto del 'Plan Phoenix'), el mismo volumen que en el mismo periodo del año anterior. Asimismo, el margen sobre ventas creció en 10 puntos básicos en un año, hasta el 11,2% a cierre de junio.

Los avances de la compañía en materia de rentabilidad continúan siendo especialmente relevantes en Norteamérica, donde está presente en Estados Unidos y en México e impulsa el 'Plan Phoenix' para acercar los márgenes de la región a los del resto de mercados en los que opera.

En concreto, Gestamp concluyó el semestre allí con un margen de Ebitda del 8%, frente al 7,1% de un año antes. Solo entre abril y junio, ese ratio se elevó hasta el 8,8%, lo que permite Gestamp reiterar su objetivo de alcanzar el doble dígito a finales de año.

Las medidas de optimización de la eficiencia operativa juegan un papel clave en la expansión de los márgenes en un mercado como Norteamérica, que ha registrado un estancamiento de la producción de vehículos en el semestre

"Los resultados del semestre están en línea con las previsiones de Gestamp y demuestran que nuestra capacidad de anticipación y adaptación nos permite seguir generando valor sostenible para nuestros grupos de interés", ha comentado el presidente ejecutivo de Gestamp, Francisco J. Riberas.

LA DEUDA, EN LOS NIVELES MÁS BAJOS PARA UN PRIMER SEMESTRE DESDE 2017

La deuda neta de Gestamp a cierre de junio se redujo hasta 1.771 millones de euros, un 17% por debajo de los 2.141 millones registrados un año antes. Por su parte, el ratio de apalancamiento continúa en los niveles previstos por la compañía tras caer hasta 1,4 veces Ebitda.

La estrategia de optimización del pasivo impulsada por la compañía en los últimos años le ha permitido consolidar un sólido perfil financiero y, al mismo tiempo, ir reduciendo progresivamente su endeudamiento.

Como resultado, a cierre de junio tanto el volumen nominal de deuda neta como el ratio de apalancamiento marcaron su nivel más bajo en un primer semestre desde 2017, año en el que la compañía comenzó a cotizar en bolsa.

Gestamp continuó reforzando, además, su capacidad de generación de caja y registró un flujo libre de 86 millones de euros -excluyendo el 'Plan Phoenix'- en los seis primeros meses del año (99 millones entre enero y junio de 2025).