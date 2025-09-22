Gestamp lanza una oferta de 500 millones de bonos sénior garantizados con vencimiento en 2030

Archivo - Logo de Gestamp - GESTAMP - Archivo

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Gestamp ha lanzado una oferta por importe de 500 millones de euros de bonos sénior garantizados con vencimiento en 2030, según ha anunciado este lunes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La empresa ha detallado que "ciertas filiales de Gestamp garantizarán los bonos", al tiempo que se otorgarán garantías con cargo a las acciones de determinadas compañías españolas del grupo.

Los fondos recibidos de la oferta, si fuera finalmente completada, serán destinados a refinanciar endeudamiento financiero existente, a aportar efectivo al balance y a financiar los costes, honorarios y gastos derivados de la mencionada refinanciación.

Con todo, los Bonos se ofrecerán solo a inversores institucionales cualificados.