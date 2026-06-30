Gestha calcula que llenar hoy un depósito de 50 litros de gasolina permite ahorrar hasta 7,9 euros

Archivo - Técnicos de Hacienda calculan que llenar hoy un depósito de 50 litros permite ahorrar hasta 7,9 euros - UGT FICA - Archivo

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) calculan que llenar este martes un depósito de 50 litros de combustible permite ahorrar hasta 7,88 euros en el caso de la gasolina de 98 octanos, 5,17 euros si se reposta gasolina de 95 y 1,62 euros en el caso del gasóleo de automoción, antes de que entre en vigor la retirada progresiva de las rebajas fiscales generalizadas a los carburantes.

Según los cálculos realizados por Gestha, el nuevo real decreto ley aprobado para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas del conflicto en Oriente Medio reducirá progresivamente ese ahorro durante los próximos meses.

Así, estiman que en julio el descuento efectivo al llenar un depósito de 50 litros será de alrededor de 9,1 euros tanto para la gasolina como para el gasóleo, mientras que en agosto descenderá hasta los 6,05 euros y en septiembre se situará en torno a los 3,02 euros.

Los técnicos recuerdan que las primeras medidas anticrisis impulsadas por el Gobierno para contener el precio de los carburantes, entre ellas la reducción del IVA y la rebaja temporal del Impuesto sobre Hidrocarburos, llegaron a suponer un ahorro de entre 14 y casi 17 euros por depósito de 50 litros en el caso de las gasolinas y de cerca de 11 euros en el gasóleo de automoción.

En concreto, estiman que el ahorro alcanzó los 16,96 euros para la gasolina de 98 octanos, los 14,25 euros para la gasolina de 95 y los 10,69 euros para el gasóleo tras la aprobación del primer paquete de medidas extraordinarias.

De mantenerse los precios medios registrados el pasado 23 de junio, Gestha calcula que llenar un depósito de 50 litros volverá a costar en octubre prácticamente lo mismo que antes de la entrada en vigor de las medidas fiscales. Así, el coste del repostaje de gasolina de 98 se situaría en 98,81 euros, mientras que el de gasolina de 95 alcanzaría los 87,97 euros y el del gasóleo de automoción, los 87,95 euros.

Por otra parte, los técnicos de Hacienda consideran positivo que el esfuerzo presupuestario se oriente hacia ayudas directas dirigidas a los sectores más expuestos al incremento de los costes energéticos, como el transporte y la agricultura, al entender que su evolución tiene un impacto directo sobre los precios finales que soportan los consumidores.

En este sentido, sostienen que la experiencia de los últimos años demuestra que concentrar los incentivos en el gasóleo profesional y agrícola permite lograr ahorros netos de hasta el 14% sobre el precio del combustible, al tiempo que mejora la eficiencia del gasto público.