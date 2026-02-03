El Gobierno aprueba las ayudas y la deducción al IRPF para la compra de vehículos eléctricos. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto-ley por el que se mantienen, hasta que concluya 2026, los incentivos fiscales para la adquisición de vehículos eléctricos o realización de obras de eficiencia energética, así como la deducción del IRPF.

En detalle, se ha acordado prorrogar las deducciones de hasta el 15% en el IRPF para particulares y empresas para la compra de vehículos eléctricos e instalación de un punto de recarga eléctrica. En cuanto al programa de ayudas, se incluye también el Plan Auto+, que cuenta con una dotación de 400 millones de euros para comprar vehículos eléctricos.

El nuevo decreto ley de 'escudo social' en el que se han vuelto a aprobar estas medidas, después de que el pasado 27 de enero el Congreso tumbara la convalidación de un único decreto en el que se incluía también la subida de las pensiones y la prórroga del 'escudo social', incluye, asimismo, medidas en materia de vivienda, energética, de empleo, de carácter tributario y de financiación territorial.

UNA RECLAMACIÓN DEL SECTOR

Tras la caída del decreto la semana pasada por su rechazo en el Congreso, el sector automovilístico había reclamado de forma urgente su reactivación para incentivar la compra de vehículos eléctricos, en un momento en el que reina la incertidumbre, con la vista puesta en mantener el impulso a la demanda.

No obstante y pese a esta incertidumbre, cabe señalar que en enero, según las cifras compartidas este pasado lunes por Anfac, la cifra de vehículos eléctricos se ha situado en 6.472, lo que supone un aumento de más del 29,1%. En el caso de los modelos híbridos enchufables (PHEV), se anotaron 8.740 ventas, un 66,7% más en comparativa con enero de 2025.

Respecto a los turismos electrificados (BEV+PHEV), 2026 inicia con cifras positivas, ya que registran un aumento del 48,3%, con un total de 15.212 unidades. La cuota de mercado alcanza un 20,8% en este periodo, superando con 6 puntos porcentuales el 14,8% del mercado que supusieron los vehículos electrificados en enero de 2025.

"Este 2026 arranca con fuerza y mantiene el ritmo del final del año anterior, con más de 15.000 nuevas matriculaciones de electrificados. Pero la gran parte de estas matriculaciones son consecuencia del cierre de operaciones del último trimestre de 2025, por lo que hemos de actuar en 2026 para consolidar el ritmo", ha subrayado el director general de Anfac, José López Tafall.

Tanto Anfac como Faconauto y Ganvam reclamaron la puesta en marcha de estas ayudas y la deducción del IRPF para dar "certezas" al sector y asegurar que se mantienen las buenas cifras de electrificación cosechadas en el año 2025.