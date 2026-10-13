El Gobierno autoriza licitar ocho áreas de servicio con recarga ultrarrápida por 612 millones - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la licitación de seis contratos de concesión de obras para construir y explotar ocho nuevas áreas de servicio en la Red de Carreteras del Estado, dotadas de estaciones de recarga ultrarrápida para vehículos eléctricos, con un valor estimado de 611,9 millones de euros (IVA no incluido).

Según ha informado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el proyecto contempla instalaciones en Asturias, Cantabria, Zaragoza, Córdoba, Madrid, Cuenca, Valencia y Barcelona, distribuidas en las autovías A-2, A-3, A-4 y A-8 y la autopista AP-7.

La iniciativa constituye un programa piloto para desplegar infraestructura de recarga eléctrica en la red estatal de carreteras y busca contribuir a la descarbonización del transporte, impulsar la inversión privada en este tipo de instalaciones y mejorar los servicios disponibles para los usuarios.

Del importe total estimado de los contratos, alrededor de 78 millones de euros, sin IVA, corresponden a las obras iniciales de construcción de las áreas de servicio.

UBICACIONES Y PRESUPUESTOS

Las ocho áreas se distribuirán en seis lotes. El primero incluye La Caridad, en Asturias, en el kilómetro 490 de la A-8, con un presupuesto de construcción de 5,84 millones de euros, IVA incluido, y La Roca del Vallès, en Barcelona, en el kilómetro 129 de la AP-7, con 16,4 millones.

El segundo lote comprende Perales de Tajuña (Madrid), en el kilómetro 35 de la A-3, con una inversión valorada en 6,66 millones de euros, y Penagos (Cantabria), en el kilómetro 208,5 de la A-8, con una inversión estimada de 11,2 millones.

El tercer lote corresponde a Montoro (Córdoba), en el kilómetro 353 de la A-4, con un presupuesto de 16,3 millones de euros, mientras que el cuarto incluye Algemesí (Valencia), en el kilómetro 541 de la AP-7, con 15,82 millones.

Por su parte, el quinto lote contempla un área en Calatayud (Zaragoza), en el kilómetro 234 de la A-2, con un presupuesto de 6,52 millones de euros. El sexto incluye Saelices (Cuenca), en el kilómetro 99 de la A-3, con un desembolso previsto de 15,71 millones.

Cinco de las ocho áreas serán dobles, con instalaciones en ambos márgenes de la carretera. Los terrenos seleccionados son de titularidad estatal y, según el Ministerio, se encontraban infrautilizados.

CONCESIONES DE HASTA 25 AÑOS

El modelo elegido contempla contratos de concesión de obras que incluyen la redacción de los proyectos de construcción, que deberán ser aprobados por la Dirección General de Carreteras, así como la financiación y ejecución de las obras por parte de las empresas adjudicatarias.

Una vez construidas las instalaciones, los concesionarios podrán explotarlas durante un periodo de entre 20 y 25 años a cambio del pago de un canon a la Administración.

El programa se enmarca en los objetivos de reducción de emisiones del transporte y se alinea con el Reglamento europeo 2023/1804 sobre la implantación de infraestructuras para combustibles alternativos (AFIR).