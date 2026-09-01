El Gobierno confía en que la planta de vehículos de SAIC en Ferrol llegue "a buen término"

Archivo - El secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, en una imagen de archivo - SEI - Archivo

SANTANDER 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, se ha mostrado confiado de que el proyecto de SAIC para la instalación de una fábrica de automóviles en Ferrol llegue "a buen término", tras las últimas polémicas en torno a su proximidad con instalaciones del sector de la defensa en la ciudad portuaria.

"Ya veremos cómo acaba, pero soy optimista tanto con este proyecto como con otros que hay encima de la mesa. Es muy complejo y tenemos que tener paciencia, pero va a llegar a buen término", ha afirmado el secretario en declaraciones a los medios antes de su intervención en la 40 edición del 'Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones' de Ametic.

El pasado agosto se conoció la existencia de informes de Defensa y los servicios de inteligencia que alertaban del riesgo de espionaje por parte de SAIC a la seguridad nacional debido a la cercanía entre el lugar donde se situaría esta nueva fábrica y el arsenal militar de Ferrol y el astillero de Navantia, en el que se trabaja con sistema militares estadounidenses.

Con todo, el Gobierno ya negó que pueda llegar a rechazarse esta inversión --que requiere la aprobación del Consejo de Ministros-- por motivos de seguridad y señaló que se estaban analizando todas las "implicaciones" que conlleva. "Estas inversiones son analizadas y puede pasar que haya una serie de recomendaciones, desde el punto de vista económico o de la seguridad, que se atienden y hacen viable la operación", indicó el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López.

En este sentido, Brustenga ha apuntado este martes que las inversiones chinas vienen "con mucha prisa" pero en Europa se trabaja para hacer "bien las cosas", por lo que ha invitado a tener paciencia y ver si el proyecto de SAIC afecta a la infraestructura de defensa y si tiene otras implicaciones de tipo económico, como su capacidad para incentivar el tejido empresarial y el empleo de la zona.

"Estamos aprendiendo a trabajar con las inversiones chinas, no es fácil adaptarse a culturas diferentes. Hay que caminar todos los pasos. Estamos alineados con las distintas administraciones y somos optimistas ante el proyecto que llega a un sector sensible en España", ha resumido.