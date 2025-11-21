El Gobierno de Japón invertirá 554 millones de euros en la fabricante de semiconductores Rapidus

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Japón, a través de la agencia de la Agencia de Promoción de Tecnologías de la Información, dependiente del Ministerio de Economía, Comercio e Industria, invertirá 100.000 millones de yenes (554 millones de euros) en la compañía Rapidus para incentivar la producción de semiconductores.

Así lo ha anunciado este viernes la empresa fabricante de chips, que ha sido seleccionada como proveedora oficial de estos productos para el Ejecutivo nipón. La selección se basó en la ley 'Fomento del Procesamiento de la Información', cuyo objetivo es identificar a la entidad más idónea para implementar las medidas necesarias para la producción estable de semiconductores de procesamiento de información de alta velocidad.

Estas medidas incluyen el establecimiento de instalaciones de producción para dichos semiconductores, la creación de prototipos, el desarrollo de la demanda y otras actividades relacionadas.

Rapidus se prepara para captar fondos de inversores privados e instituciones financieras privadas. En adelante, obtendrá financiación mediante ampliaciones de capital y préstamos de fuentes públicas y privadas. Esto permitirá a la empresa avanzar de forma constante desde su actual fase de I+D hasta la producción en masa de semiconductores lógicos de 2 nm para 2027.

"Junto con la financiación privada en la que estamos trabajando actualmente, convertirnos en el operador comercial oficial de Japón representa un paso fundamental para asegurar la producción en masa de semiconductores lógicos de 2 nm en 2027. Nos esforzaremos por alcanzar la producción en masa de forma constante y, en última instancia, contribuir a la estrategia de crecimiento de Japón", ha declarado el director ejecutivo de Rapidus, Atsuyoshi Koike.