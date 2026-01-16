El Gobierno de Trump critica el posible acuerdo de Ford con BYD: "BYD quiere controlar la producción"

Archivo - Peter Navarro - Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dp / DPA - Archivo

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El asesor del presidente Donald Trump en materia de Comercio, Peter Navarro, ha criticado que Ford esté en conversaciones con la china BYD para comprarle baterías con las que fabricar algunos de sus modelos híbridos fuera de Estados Unidos.

Según fuentes familiarizadas con el asunto, consultadas por el diario estadounidense Wall Street Journal, las negociaciones están todavía en curso y no hay ninguna garantía de que se vaya a llegar a un acuerdo.

Este posible pacto se daría en un contexto en el que la demanda de vehículos eléctricos ha caído notablemente en Estados Unidos y en el que la compañía china está demostrando su potencial para fabricar más vehículos electrificados.

Navarro ha criticado que BYD es una "depredadora de precios" y su objetivo es controlar la producción mundial de vehículos eléctricos. "¿Ya se olvidó Ford de la extorsión de las tierras raras? BYD es un niño depredador de precios", ha sostenido el asesor.

Además, ha lamentado que esta decisión de Ford permitiría que un competidor chino como BYD refuerce su cadena de suministro, haciendo más vulnerable la de Estados Unidos. "¿Qué podría salir mal?", ha preguntado el responsable de Comercio, que cree que con este acuerdo Tesla quedaría por debajo.