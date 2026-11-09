Goodyear nombra a Roger Wood consejero delegado interino tras la salida de Mark Stewart - GOODYEAR

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Goodyear ha anunciado el nombramiento de Roger Wood como consejero delegado interino de la compañía, en sustitución de Mark Stewart, que abandona con efecto inmediato sus cargos como presidente y CEO, así como su puesto en el consejo de administración, según ha informado el fabricante estadounidense de neumáticos.

Wood, que forma parte del consejo de administración de Goodyear desde 2023, asumirá las funciones ejecutivas mientras la compañía desarrolla un proceso de selección para encontrar un sustituto permanente, con el apoyo de una firma especializada en búsqueda de directivos.

TRAYECTORIA EN EL SECTOR DE AUTOMOCIÓN

Roger Wood cuenta con más de tres décadas de experiencia directiva en los sectores de automoción y fabricación industrial.

Antes de asumir la dirección interina de Goodyear, fue copresidente ejecutivo de Tenneco, compañía internacional especializada en el diseño, fabricación y distribución de sistemas de control de emisiones, propulsión y rendimiento de vehículos. Además, forma parte de los consejos de administración de Phinia Incorporated y Brunswick Corporation.

El presidente del consejo de administración de Goodyear, Joe Hinrichs, ha destacado que "Goodyear ha logrado avances significativos para convertirse en una empresa más eficiente y con la atención puesta en sus objetivos, y el consejo considera que este es el momento adecuado para realizar una transición en el liderazgo que acelere ese progreso y aproveche nuevas oportunidades".

Asimismo, Hinrichs ha señalado que el consejo considera que este cambio de liderazgo permitirá acelerar los trabajos de transformación y reforzar la ejecución de las iniciativas estratégicas en marcha.

Por su parte, Wood ha situado entre sus prioridades inmediatas son "apoyar a nuestros empleados y clientes, optimizar la ejecución y consolidar el trabajo ya en marcha para impulsar la transformación de Goodyear".

MÁS CAMBIOS EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA

El nombramiento de Wood se suma a los cambios anunciados recientemente en la estructura directiva de Goodyear. La compañía confirmó el pasado 27 de octubre que Jerome Rouquet se incorporará como vicepresidente ejecutivo y director financiero (CFO) el próximo 1 de diciembre.

Rouquet, que actualmente ocupa el cargo de director financiero de Visteon Corporation y anteriormente desempeñó responsabilidades financieras de alto nivel en Tenneco y Federal-Mogul, sustituirá a Scott Deakin, quien ejerce como CFO interino y colaborará en el proceso de transición.