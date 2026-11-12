Google lleva la 'app' de Gemini a CarPlay y anuncia sugerencias proactivas para Android Auto

La app de Gemini en CarPlay de Apple - GOOGLE

MADRID, 12 Nov. (Portaltic/EP) -

Google ha llevado la aplicación de Gemini al sistema para vehículos CarPlay de Apple, donde el usuario de dispositivos iOS podrá interactuar con la inteligencia artificial (IA) de Google mientras conduce.

La llegada de la 'app' de Gemini a CarPlay sigue al lanzamiento en Android Auto y los vehículos con Google integrado, donde la IA sustituyó al Asistente para una conversación en manos libres.

De esta forma, Gemini se convierte en "un asistente de conducción conversacional" que no interrumpe ni distrae al conductor, con funciones avanzadas que permiten comprobar las tareas que hay en la agenda del día, ponerse al día con los correos o mensajes y acceder a indicaciones de ruta.

A nivel productivo, Gemini también ayuda al usuario a preparar una presentación o a comprender un tema complejo de camino al trabajo, como ha destacado Google en un comunicado.

Esta experiencia está disponible a nivel global en CarPlay para los usuarios de Gemini en iOS, donde pueden hacer uso de la función Gemini Live. Las conversaciones se sincronizarán con las que del iPhone, de tal forma todo estará disponible en el historial para su consulta más adelante.

Por otra parte, Google también ha confirmado que próximamente será posible recibir en un vehículo con Android Auto las sugerencias proactivas de Gemini Intelligence, siempre que el usuario cuente con un dispositivo basado en este sistema inteligente.

Esta novedad sigue a la integración en octubre de la inteligencia personal, que conecta Gemini con las 'apps' de Google, para que el usuario pueda preguntar a la IA mientras conduce y obtener respuestas actualizadas basadas en ellas.

Con Gemini Intelligence, Android Auto podrá anticiparse a las necesidades de los usuarios ofreciendo información relacionada y acciones sugeridas. Por ejemplo, cuando una migo pregunte por mensaje dónde vais a quedar para asistir juntos a una clase, la integración podrá encontrar el correo de confirmación y sugerir que le envíe la dirección con un solo toque.