El grupo 'core' de marcas de Volkswagen gana 6.800 millones de euros en 2025, un 2% menos

Archivo - Logo de Skoda. - SKODA - Archivo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo 'core' de marcas del Grupo Volkswagen (que incluye Volkswagen, Seat/Cupra, Skoda y Vehículos Comerciales) ha logrado un resultado operativo de 6.800 millones de euros, lo que supone una caída del 2% respecto al año anterior, con una rentabilidad operativa sobre ventas del 4,7% (-0,3 puntos porcentuales respecto a 2024).

Esta caída del resultado operativo obedece principalmente a los efectos adversos de los aranceles estadounidenses. Según ha compartido el consejero delegado de Grupo Volkswagen, Oliver Blume, durante la presentación de los resultados, los efectos directos e indirectos de los aranceles estadounidenses ascendieron a unos 5.000 millones de euros.

Los ingresos por ventas del grupo 'core' aumentaron hasta los 145.200 millones de euros (+3,7%), impulsados por un aumento del 3,3% en las ventas de vehículos.

Por marcas, Skoda continuó mostrando un sólido rendimiento, con un aumento interanual del 8,1% en la facturación, hasta 30.100 millones de euros, mientras que el beneficio operativo creció un 8,5% desde 2024, hasta 2.502 millones de euros.

Para la marca Volkswagen, el resultado ajustado por los aranceles estadounidenses y los artículos extraordinarios cumplió con las expectativas.

Mientras, Seat/Cupra facturó 15.272 millones de euros, una cifra superior en un 3,67% a la del año anterior, mientras que el beneficio operativo se contrajo un 99%, hasta 1 millón de euros.

La división de vehículos comerciales del Grupo Volkswagen, de su lado, facturó 16.857 millones de euros, un 11,4% más que en 2024. El beneficio operativo de Volkswagen Vehículos Comerciales cayó hasta 245 millones de euros, un 67% menos en términos interanuales.

"Vemos que nuestros completos programas de rendimiento estandarizados están surtiendo efecto en nuestras marcas, empresas y regiones. Esto también nos ha permitido reducir significativamente y de forma sostenible la estructura de costes de nuestra empresa. Gracias a este importante avance en la reducción de costes, pudimos compensar una parte significativa de los obstáculos globales", ha subrayado Blume.

Para todo el Grupo Volkswagen, el objetivo es lograr una rentabilidad operativa sobre las ventas del 8% al 10% en 2030, según ha explicado el consejero delegado este martes.