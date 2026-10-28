Grupo Mercedes-Benz gana 4.037 millones de euros hasta septiembre, un 4,1% más

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MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Mercedes-Benz ha alcanzado un beneficio neto de 4.037 millones de euros entre enero y septiembre de este año, lo que supone un incremento del 4,1% frente al mismo periodo del año anterior, según ha informado este miércoles.

A su vez, ha registrado unos ingresos de 94.361 millones de euros en los nueve primeros meses de de 2026, una cifra inferior en un 4,2% a la alcanzada un año atrás. Por divisiones, Mercedes-Benz ha recortado su facturación un 5,3% interanual, mientras que Mercedes-Benz Vans ha elevado sus ingresos en un 3,6%, con arreglo al incremento del volumen de ventas.

Por su parte, el resultado operativo (Ebit) del grupo ha sido de 5.224 millones de euros, un 22,1% superior al registrado entre enero y septiembre de 2025.

"El continuo crecimiento de las ventas en Europa y Estados Unidos, junto con las ventas récord de vehículos eléctricos, demuestran la buena acogida que tienen nuestros nuevos modelos entre los clientes. Al mismo tiempo, las condiciones del mercado se han vuelto aún más difíciles a lo largo del año, especialmente en China", ha resumido el consejero delegado de Mercedes-Benz, Ola Källenius.

En los primeros nueve meses, el Grupo Mercedes-Benz destinó 6.400 millones de euros a investigación y desarrollo e invirtió 2.900 millones de euros en propiedades, planta y equipo, a la vez que devolvió 5.200 millones de euros a los accionistas mediante el pago de dividendos y la recompra de acciones.

RECORTA INGRESOS EN EL TERCER TRIMESTRE

En lo que se refiere únicamente al tercer trimestre, Mercedes-Benz ha incrementado su beneficio neto un 27,6% interanual, hasta 1.518 millones de euros, mientras que ha recortado sus ingresos en un 4,5%, hasta situarse en 30.698 millones de euros.

Por divisiones, la facturación del trimestre en Mercedes-Benz Cars cayó un 5,8% frente a los tres mismos meses de 2025, mientras que la cifra de negocio creció en términos interanuales en el área de Mercedes-Benz Vans, hasta 4.223 millones de euros.

Los resultados se vieron impulsados por el aumento de las ventas en Europa y Estados Unidos, la sólida rentabilidad de Mercedes-Benz Financial Services y Mercedes-Benz Vans, y la implementación rigurosa de medidas de eficiencia en toda la compañía. Sin embargo, las fluctuaciones cambiarias adversas y un entorno de mercado más complejo en China, incluyendo una competencia cada vez más intensa, lastraron los resultados.

ACTUALIZA PREVISIONES PARA EL CONJUNTO DEL AÑO

En este contexto, la compañía ha actualizado sus previsiones para el ejercicio fiscal 2026. La actualización refleja principalmente un entorno de mercado más complejo en China y mayores costes en el cuarto trimestre para materias primas.

Así, para Mercedes-Benz Cars, la compañía ahora espera un retorno ajustado sobre las ventas del 2 al 3% (anteriormente del 3 al 5%) y un tipo de cambio ajustado de 1,2 a 1,4 (anteriormente del 1,0 a 1,2), En el caso de las furgonetas Mercedes-Benz, se prevé que las ventas unitarias alcancen el nivel del año anterior (anteriormente ligeramente superior). El resto de las previsiones se mantienen sin cambios.