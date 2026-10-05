Grupo Renault nombra directora financiera a Carine Damois

Carine Damois, nueva directora financiera de Grupo Renault - GRUPO RENAULT

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Grupo Renault ha nombrado a Carine Damois directora financiera, con efecto a partir del 14 de noviembre de 2026, reportando directamente al consejero delegado de la compañía, François Provost, según ha informado este lunes el fabricante automovilístico francés.

Carine Damois cuenta con experiencia en las áreas de control de gestión, tesorería, gestión de riesgos, fiscalidad y aduanas, consolidación y reporting, planificación estratégica, finanzas sostenibles, así como en servicios corporativos y transformación organizativa.

Desde 2021 ocupaba el puesto de directora financiera adjunta del Grupo Michelin. En esta función, supervisaba áreas financieras clave en más de 100 países y desempeñaba un papel central en la gestión del rendimiento, la estrategia y las transformaciones del Grupo.

Antes de incorporarse al equipo directivo de Michelin, desempeñó diversas responsabilidades de primer nivel tanto en Michelin como en el Grupo Areva, en ámbitos relacionados con la industria, la logística, la energía, la tesorería y las operaciones.

"Su trayectoria internacional y la diversidad de sus experiencias constituirán activos valiosos para acompañar a Grupo Renault en su búsqueda de rendimiento, agilidad y excelencia en la ejecución. Este nombramiento refuerza el equipo directivo en un momento en el que Renault Group continúa desplegando su plan estratégico futuREady", ha subrayado el grupo.

"Estoy muy satisfecho de dar la bienvenida a Carine Damois a Renault Group. Su reconocida experiencia financiera, su sólida trayectoria industrial y su visión internacional la convierten en la persona idónea para liderar nuestra función de Finanzas", ha trasladado, por su parte, el consejero delegado del grupo, François Provost.