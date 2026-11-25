Grupo Volkswagen arranca la producción del nuevo ID.Buzz cargo de batala larga en Hannover - GRUPO VOLKSWAGEN

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Grupo Volkswagen ha iniciado este miércoles la producción de la furgoneta eléctrica ID.Buzz cargo de batalla larga en la planta de Volkswagen Vehículos Comerciales en Hannover (Alemania), donde ya fabrica la Multivan y la California.

Con esta furgoneta totalmente eléctrica, el fabricante de vehículos comerciales amplía la gama de VW Bus que produce en su principal planta. Al igual que el nuevo ID. Buzz Cargo de batalla larga, todas las demás versiones de la icónica línea de producto ID. Buzz se fabrican también en Hannover.

La gama abarca desde el Cargo de batalla estándar hasta las versiones de cinco, seis y siete plazas y, en el futuro, la camper ID. California Cruise.

En el mercado alemán, los precios del ID. Buzz de batalla estándar parten de 40.645 euros, mientras que el nuevo ID. Buzz Cargo alargado puede configurarse desde 48.490 euros.

"El inicio de la producción del ID. Buzz Cargo de batalla larga en Hannover envía una señal clara para el canal de empresas de Volkswagen Vehículos Comerciales. Nuestros clientes profesionales necesitan vehículos fiables, adaptados al uso previsto y que demuestren su valía en el trabajo diario", ha resaltado Lars Krause, miembro del comité ejecutivo de Volkswagen Vehículos Comerciales.

MÁS LONGITUD Y MÁS ESPACIO DE CARGA

En cuanto a estrategia de producto, el nuevo ID. Buzz Cargo de batalla larga (LWB, por sus siglas en inglés) responde a la creciente demanda de los clientes profesionales de más espacio de transporte en el segmento totalmente eléctrico.

En comparación con la variante de batalla estándar, la longitud de la zona de carga del ID. Buzz Cargo LWB crece 250 mm, hasta los 2.458 mm. El volumen de carga aumenta hasta 4,4 metros cúbicos, es decir, 0,5 metros cúbidos más. Además, por primera vez un europalé pasa con holgura por las puertas correderas, con una segunda puerta corredera que viene de serie.

La nueva ID. Buzz Cargo LWB se ofrece de serie con una gran batería de 86 kWh (netos) y puede elegirse con propulsión trasera (210 kW/286 CV) o con tracción total 4Motion (250 kW/340 CV). Las versiones alargadas del ID. Buzz Cargo destacan por una capacidad de remolque de hasta 1.800 kg (con freno, con pendientes de hasta el 12% en cada caso).

El equipamiento incluye el sistema de infoentretenimiento más reciente, con una tienda de aplicaciones ampliada, así como la última generación del software ID., con funciones de asistencia y confort ampliadas. Entre ellas figuran el Travel Assist mejorado (opcional), con el nuevo reconocimiento automático de semáforos, y la función de conducción con un solo pedal (frenado al soltar el acelerador), que viene de serie.

Otra novedad para todos los modelos ID. Buzz de la gama es el PowerSocket. Este adaptador opcional se conecta a la toma de carga exterior del vehículo y permite alimentar dispositivos externos.