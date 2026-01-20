Grupo Volkswagen entrega 9 millones de vehículos en 2025, un 0,5% menos, aunque suben Skoda o Seat

Archivo - Volkswagen - Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbil - Archivo

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Volkswagen (que incluye Volkswagen, Seat/Cupra, Skoda y Vehículos Comerciales) ha entregado 8,98 millones de vehículos en todo el mundo en 2025, lo que supone un descenso del 0,5% con respecto al año anterior, cuando entregó 9,03 millones de vehículos.

El importante crecimiento registrado en Europa (+4,5%) y Sudamérica (+12%) contrasta con los descensos previstos debido a las difíciles condiciones del mercado en Norteamérica (-10%) y China (-8%).

Precisamente, la cuota de mercado alcanzó un nuevo máximo de alrededor del 25%, a pesar de la aparición de nuevos competidores, y en Latinoamérica las entregas aumentaron hasta alcanzar el nivel más alto desde 2014.

Las entregas en Europa aumentaron un 4,5%, hasta alcanzar los 3,94 millones de vehículos. El crecimiento en Europa Occidental fue del 3,8%, mientras que en Europa Central y Oriental fue aún mayor, del 9,0%. En el mercado nacional de Alemania, se entregaron a los clientes un 5,6% más de vehículos.

Con un aumento del 11,6%, Sudamérica fue la región con mayor crecimiento, con un total de 663.000 vehículos entregados. En el mercado principal de Brasil, el crecimiento ascendió al 5,7%.

En Norteamércia, el Grupo Volkswagen entregó 946.800 vehículos, un 10,4% menos que el año anterior. La razón fundamental de este descenso fue la evolución del mercado principal, Estados Unidos. En un entorno difícil caracterizado por la situación arancelaria, la caída fue del 13,6%.

En tanto, las entregas en la región de Asia-Pacífico disminuyeron un 6,5%, hasta los 3,01 millones de vehículos. Esto se debió principalmente a la intensa competencia que sigue existiendo en China, lo que provocó un descenso del 8,0% en las entregas en ese mercado.

SUBEN LAS ENTREGAS DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

La cuota global de entregas de vehículos eléctricos (BEV) aumentó significativamente de un año a otro, pasando del 8% al 11%, tras entregar 983.100 vehículos de esta propulsión en todo el mundo. Así, las entregas de vehículos eléctricos (BEV) aumentaron un 32% con respecto al año anterior (cuando se quedaron en 744.600 vehículos).

El fuerte crecimiento en Europa (+66%) dio lugar a una mayor expansión del liderazgo del mercado de BEV en ese continente (cuota de mercado de alrededor del 27%), con cinco vehículos del Grupo entre los 10 modelos BEV más vendidos en Europa. Por su parte, también se registró un crecimiento significativo en EE.UU. (con un aumento del 46%).

Mientras, se dio un descenso en China según lo previsto (con una caída del 44%) en preparación para el lanzamiento de nuevos modelos eléctricos desarrollados localmente.

Entre los vehículos eléctricos más vendidos se encuentran el Volkswagen ID.4/ID.5, con 163.400 entregas; el Volkswagen ID.3, con 117.700 unidades; y el Skoda Elroq, que llega a 95.300 anotaciones.

SUBEN LAS ENTREGAS DE SKODA, SEAT Y CUPRA

Por marcas, las entregas de Skoda crecieron un 12,7% respecto a 2024, hasta superar el millón de unidades vendidas. De su lado, el aumento de las ventas de Seat y Cupra ha sido del 5% interanual, hasta 586.300 unidades.

La división de Volkswagen Vehículos Comerciales entregó un total de 393.700 vehículos, un 3,6% menos que en el año anterior y solo la firma Volkswagen entregó hasta 4,73 millones de vehículos, un 1,4% menos que en 2024.

En lo que se refiere a los modelos eléctricos, Skoda ha logrado duplicar su cifra de entregas, hasta 174.900 vehículos, mientras que Seat y Cupra han experimentado un crecimiento del 65,9%, hasta 79.700 unidades en todo el mundo.