Grupo Volkswagen entrega 6 millones de vehículos en todo el mundo hasta septiembre, un 9% menos

Archivo - Grupo Volkswagen - Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbil - Archivo

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Volkswagen ha entregado más de 6 millones de vehículos en los nueve primeros meses del año en todo el mundo, lo que equivale a un descenso del 9% respecto al mismo periodo del año anterior, según ha informado en un comunicado este lunes.

A su vez, solo en el tercer trimestre del año, el grupo ha recortado sus entregas en un 14% interanual, hasta quedarse por debajo de los 1,9 millones de pedidos, frente a las 2,19 millones de entregas comprendidas entre julio y septiembre de 2025.

La compañía ha sido líder del mercado de vehículos eléctricos en Europa, acelerando su trayectoria de crecimiento en el tercer trimestre con un aumento del 20%. Mientras, en China, los nuevos modelos eléctricos desarrollados localmente están generando un impulso positivo en un mercado en importante declive.

Por regiones, el crecimiento en Sudamérica (+4% interanual), Europa Occidental (+1%) y Europa Central y Oriental (+5%) se vio más que compensado por las caídas relacionadas con el mercado en China (-30%) y Norteamérica (-4%).

Las entregas en Europa aumentaron un 1,7% con respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando los 2.956.000 vehículos. El crecimiento fue del 1,1% en Europa Occidental y del 5,3% en Europa Central y Orienta. En el mercado alemán, se entregaron un 0,9% más de vehículos a los clientes.

La entrada de pedidos de vehículos eléctricos de batería (BEV) en Europa aumentó en más del 60% en el tercer trimestre en comparación con el mismo período del año anterior; en particular, la recientemente lanzada familia de coches urbanos eléctricos, que incluye el VW ID. Polo e ID. Cross 02 , el Skoda Epiq y el Cupra Raval.

El Grupo Volkswagen entregó 502.500 vehículos en la región de Sudamérica, lo que supone un incremento del 4,3% respecto al año anterior. En Brasil, el crecimiento alcanzó el 12,3%.

CAEN LAS ENTREGAS EN NORTEAMÉRICA Y CHINA

Mientras, las entregas en Norteamérica evolucionaron en línea con el mercado, impulsadas también por nuevos modelos como el Tiguan. Un total de 680.200 clientes recibieron un vehículo de la marca Grupo, un 4% menos que en el mismo periodo del año anterior. En el mercado clave de Estados Unidos, las entregas disminuyeron un 7,8% en un entorno complejo marcado por la situación arancelaria y los cambios en la normativa.

El mercado general de vehículos eléctricos en EE.UU. disminuyó significativamente tras la expiración de los programas de subsidios gubernamentales. En medio de la continua y elevada presión de los aranceles de importación, las entregas de vehículos eléctricos en ese país cayeron un 78%.

De su lado, las entregas en Asia Pacífico disminuyeron un 27,9 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior, hasta alcanzar 1.591.300 unidades. El Grupo Volkswagen no pudo escapar a la importante caída del mercado chino en general, especialmente en el segmento de vehículos con motor de combustión, y registró un descenso del 30,2 por ciento en las entregas.

"En un entorno de mercado persistentemente desafiante, el Grupo Volkswagen mantuvo estables sus entregas fuera de China en general durante los primeros nueve meses. La fuerte caída del mercado general en China sigue siendo un desafío para toda la industria", ha subrayado el miembro del comité ejecutivo ampliado del Grupo Volkswagen para Ventas, Martín Sander.