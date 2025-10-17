Grupo Volvo gana un 37% menos hasta septiembre por "difíciles" condiciones en Norteamérica

Cae un 7% al arranque de la sesión de este viernes

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Grupo Volvo registró un beneficio neto atribuido de 24.841 millones de coronas suecas (2.241 millones de euros) hasta septiembre, lo que supone una caída de las ganancias del 37% respecto a los mismos nueve meses del año anterior.

En este contexto, las acciones de la firma caían más de un 7% al arranque de la sesión bursátil de este viernes en Estocolmo, hasta negociarse a un precio por título de 249,10 coronas suecas (22,48 euros).

Según ha informado la compañía sueca este viernes, la facturación ha descendido un 8,5%, hasta quedarse con una cifra de negocio de 355.379 millones de coronas suecas (32.704 millones de euros). Mientras, los costes asociados a las ventas han caído un 3,67% respecto a los tres primeros trimestres de 2024.

Por regiones, las ventas en Europa, el principal mercado para Volvo, han descendido un 6% interanual, mientras que la caída se ha elevado a dos dígitos en Norteamérica (-11%) y Sudamérica (-15%), así como en la división de África y Oceanía (de poca presencia para la compañía, pero con un retroceso interanual del 10%).

De su lado, el resultado operativo se ha situado en 35.737 millones de coronas suecas (3.224 millones de euros), lo que se traduce en un retroceso del 32% interanual.

Por su parte, el resultado bruto de explotación ha sido de 46.400 millones de coronas suecas (4.187 millones de euros), es decir, un 24,7% más bajo que el registrado hasta septiembre de 2024. El margen Ebitda ha sido del 13,7% (2,9 puntos porcentuales menos que un año atrás).

En lo que se refiere al tercer trimestre de 2025, las ventas netas disminuyeron un 5%, hasta situarse en 110.700 millones de coronas suecas (9.991 millones de euros), afectadas por las condiciones de mercado "más difíciles" en Norteamérica y Sudamérica.

"A pesar del menor volumen de vehículos, mantuvimos la resiliencia de nuestras ganancias", ha subrayado el presidente y consejero delegado de Grupo Volvo, Martin Lundstedt.