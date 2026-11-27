GWM lanza en España el Tank 300, un todoterreno híbrido enchufable de 408 CV, desde 55.000 euros - MIKEL PRIETO

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La marca china GWM ha anunciado la llegada al mercado español del Tank 300, un todoterreno híbrido enchufable que combina las capacidades todoterreno tradicionales con un sistema de propulsión electrificado de 408 caballos de potencia y 95 kilómetros de autonomía eléctrica en ciclo WLTP.

El modelo, que cuenta con la etiqueta CERO de la Dirección General de Tráfico (DGT), está disponible desde 55.000 euros al contado (47.625 euros con campañas y financiación).

El nuevo modelo de la firma china apuesta por una configuración poco habitual entre los vehículos electrificados, al mantener elementos propios de los todoterrenos más especializados, como un bastidor independiente de largueros y travesaños, tracción total conectable, reductora y bloqueos mecánicos de los diferenciales delantero y trasero.

El sistema de propulsión Hi4-T combina un motor de gasolina 2.0 turbo de 245 CV y 380 Nm de par con otro eléctrico de 163 CV y 400 Nm. En conjunto, ambos desarrollan una potencia máxima de 408 CV y un par de 750 Nm, cifras que permiten al Tank 300 acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 6,7 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 180 kilómetros por hora.

La mecánica está asociada a una transmisión automática de nueve velocidades, denominada 9HAT, que integra el motor eléctrico entre el propulsor de combustión y los engranajes del cambio. Esta configuración permite aprovechar el empuje eléctrico desde bajas revoluciones y transmitir la fuerza a las cuatro ruedas a través de una conexión mecánica, independientemente del nivel de carga de la batería.

En condiciones normales, el vehículo circula con propulsión trasera (2H), aunque el conductor puede conectar la tracción total en modo 4H cuando disminuye la adherencia. Para las situaciones más exigentes dispone de la posición 4L, que activa la reductora y multiplica el par disponible para superar pendientes pronunciadas, terrenos rocosos o zonas de barro.

CAPACIDADES TODOTERRENO Y 95 KILÓMETROS ELÉCTRICOS

El Tank 300 incorpora bloqueos mecánicos de los diferenciales delantero y trasero, accionables electrónicamente desde el puesto de conducción. A diferencia de los sistemas que simulan esta función mediante la intervención de los frenos, estos mecanismos unen físicamente las ruedas de cada eje para mantener la capacidad de avance cuando alguna pierde adherencia.

También dispone de una suspensión delantera independiente de doble horquilla y un eje rígido trasero con muelles helicoidales. Sus cotas todoterreno incluyen 222 milímetros de altura libre al suelo, ángulos de ataque, ventral y de salida de 33, 22 y 34 grados, respectivamente, y una capacidad de vadeo de hasta 700 milímetros.

Entre sus sistemas específicos para la conducción fuera del asfalto destacan nueve modos de conducción, el control de crucero todoterreno, el asistente de descenso de pendientes y la función Tank Turn, que permite reducir el radio de giro mediante la frenada de la rueda trasera interior.

En el apartado eléctrico, el modelo equipa una batería de litio ternaria (NCM) de 37,1 kWh, que proporciona una autonomía de hasta 95 kilómetros en ciclo combinado WLTP. La homologación registra un consumo ponderado de 1 litro de combustible cada 100 kilómetros y 33,3 kWh/100 kilómetros, con unas emisiones de CO2 de 24 gramos por kilómetro.

GWM precisa que el consumo homologado de combustible tiene en cuenta los primeros kilómetros recorridos con la energía almacenada en la batería, por lo que, una vez descargada, el vehículo funciona como un híbrido convencional y registra un consumo superior.

La batería admite recargas en corriente alterna de hasta 6,6 kW, con un tiempo de seis horas y media para pasar del 15% al 100%, y en corriente continua de hasta 50 kW, con la que puede recuperar del 30% al 80% en aproximadamente 24 minutos.

Asimismo, incorpora tecnología V2L, que permite utilizar la batería como fuente de alimentación para dispositivos externos con una potencia de hasta 3,3 kW, una función especialmente orientada a actividades al aire libre o trabajos en lugares sin acceso a la red eléctrica.

UN ÚNICO ACABADO CON EQUIPAMIENTO COMPLETO

El GWM Tank 300 se comercializa en España con un único acabado, denominado 'Advance', que incluye de serie tapicería de cuero Nappa, asientos delanteros eléctricos, calefactables, ventilados y con función de masaje, además de volante calefactable y climatizador bizona.

En el apartado tecnológico, incorpora dos pantallas de 12,3 pulgadas, una para la instrumentación y otra para el sistema multimedia, con compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. También dispone de navegador conectado, actualizaciones remotas, cargador inalámbrico de 50 vatios y un sistema de sonido Coffee Sound de nueve altavoces con cancelación activa de ruido.

Entre sus elementos de asistencia a la conducción figuran el control de crucero adaptativo, el asistente de atascos, la frenada automática de emergencia con detección de peatones y ciclistas, el detector de ángulo muerto y los sistemas de mantenimiento y centrado de carril. El equipamiento de seguridad incluye seis airbags y cámara de visión de 360 grados con función de chasis transparente, que permite visualizar en la pantalla el terreno situado bajo el vehículo.

El todoterreno mide 4,76 metros de longitud, 1,93 metros de anchura y 1,90 metros de altura, con una distancia entre ejes de 2,75 metros. Su maletero ofrece una capacidad de 360 litros, ampliable hasta 1.520 litros con los asientos traseros abatidos. Además, está homologado para remolcar hasta 2.500 kilogramos con freno.

El modelo puede elegirse en tres colores exteriores: Blanco Everest, Gris Veleta y Naranja Arizona, siempre con el interior en negro.

Por último, GWM ofrece una garantía de siete años o 150.000 kilómetros para el vehículo y de ocho años o 160.000 kilómetros para la batería de tracción. La compañía prevé alcanzar los 50 puntos de venta y posventa en España antes de finalizar 2026, con una cobertura superior al 80% del territorio nacional.