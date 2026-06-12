Hereu dice que la transición al eléctrico ya no es "promesa" y en mayo fue la segunda opción en España

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, durante la celebración del acto de presentación institucional del inicio de producción del nuevo modelo de vehículo eléctrico VLE de Mercedes-Benz. - Iñaki Berasaluce - Europa Press

VITORIA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria, Jordi Hereu, ha afirmado que la transición al vehículo eléctrico "ya no es una promesa", sino que es algo que "está ocurriendo", con un crecimiento del 45% en lo que va de añode los turismos electrificados, que en mayo se convirtieron en la segunda opción de compra de los españoles.

Hereu ha participado este viernes en Vitoria en el acto institucional de inicio de la producción en serie del nuevo vehículo elétrico VLE de Mercedes Benz en la planta de la capital alavesa.

El ministro ha destacado que era un honor unirse a este acto que es un "punto seguido" porque es "el inicio de muchas cosas" y ha agradecido a todo el mundo que ha hecho posible llegar hasta este "momento tan importante". "Me quiero unir a lo que sin duda es una fiesta de Mercedes-Benz", ha indicado Hereu, que ha agradecido a Mercedes y a sus trabajadores que hayan hecho posible este "hito".

Tras recordar el 140 aniversario de Mercedes, Hereu ha manifestado que, desde que se patentó el primer autóvil en 1886, la historia de esta marca" se ha movido en una única dirección, "hacia adelante".

El ministro de Industria, que ha subrayado que tienen una herencia "bien entendida", ha señalado que lo que se presenta este viernes en Vitoria "no es un coche de siempre con otro motor sino un vehículo pensado desde cero para ser eléctrico", por lo que es "un nuevo concepto de la movilidad". "140 años después esta casa sigue reinventando el automóvil", ha afirmado.

"TIERRA DE HIERRO Y ACERO"

Además, ha destacado que tienen una herencia que "crea futuro" y ha añadido que su planta está ubicada en Euskadi, que tiene "una herencia industrial como pocos lugares de Europa" porque son "tierra de hierro y del acero".

Tras recordar el pasado industrial de Euskadi y de Álava, donde se puso en marcha en 1906 el primer horno eléctrico de España y ahora "190 años después de que la electricidad entrara por primera vez en una fundición alavesa, es de nuevo en Álava donde la electricidad da forma al automóvil del futuro".

"Eso es herencia creando un futuro. Y que ese futuro se fabrique precisamente aquí no es algo que debe darse por sentado porque nadie regala una fábrica, a día de hoy prácticamente todos los países desarrollados competimos para atraer la fabricación de vehículo eléctrico, por quedarnos con las fábricas del futuro", ha agregado.

En este sentido, ha puesto en valor que, en medio de esa competencia, "una de las marcas más prestigiosas del mundo" ha decidido que su nueva generación de vehículos eléctricos empiece a fabricarse en Vitoria, "antes que ninguna otra planta de su amplia red mundial".

Según ha destacado, ha elegido Vitoria, con una apuesta de 1.000 millones de inversión, y Mercedes Benz "no ha tenido que caminar sola, sino que le ha acompañado un Gobierno, el de España, junto con el Gobierno vasco, que han entendido cuál es su papel".

Jordi Hereu ha subrayado que lo han hecho con instrumentos concretos como el PERTE del vehículo eléctrico y el PERTE de la descarbonización industrial que "han traído a esta planta más de 157 millones de euros".

El ministro de Industria, que ha destacado esa colaboración pública-privada, ha indicado que una empresa "elige a un país también por la confianza de saber que cuando dé un paso adelante no encontrará el sector público mirando hacia otro lado".

"Y esto tenemos que ponerlo en valor. Esa herencia vasca y española, junto a la apuesta decidida de este gobierno por la reindustrialización y el empleo de calidad, sostiene hoy un sector de primer orden", ha asegurado.

En este sentido, ha resaltado que el automóvil representa en España cerca del 11% del PIB, el 18% de las exportaciones y el 9% del empleo. Además, ha indicado que el país es el segundo productor de Europa y noveno de Europa y, aunque queda "mucho camino por recorrer, la dirección ya no admite dudas".

El ministro de Industria ha precisado que, en lo que va del año de 2026, los turismos electrificados han crecido un 45% y en el mes de de mayo se han convertido en la segunda opción de compra de los españoles.

Por lo tanto, ha indicado que la transición "ya no es una promesa, está ocurriendo". Por último, ha incidido en que, con la producción de este nuevo modelo, se encuentran "dos historias que venían de lejos, la de una marca que inventó el automóvil hace 140 años y la de una tierra que hizo del hierro y el acero su manera de estar en el mundo".

"Las dos historias cuentan lo mismo, la realidad industrial es el mejor punto de apoyo para conquistar el futuro", ha remarcado el ministro.