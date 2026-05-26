Hereu se reúne este martes con Renault y sindicatos para desbloquear la negociación del convenio

Hereu cita a Renault y sindicatos para frenar el bloqueo del convenio y salvar los nuevos modelos en CyL - JPEG - Europa Press

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, se reunirá este martes, 26 de mayo, con la empresa automovilística Renault y los sindicatos con la intención de desbloquear la negociación del convenio colectivo entre los trabajadores y la empresa.

"El ministro Hereu, consciente de la importancia de Renault en la comunidad, donde emplea a más de 6.000 personas, ha trasladado tanto a empresa como a sindicatos su preocupación por esta situación", han señalado a Europa Press en fuentes de su departamento.

En las últimas semanas, la firma automovilística y sindicatos se han reunido en varias ocasiones para poder alcanzar un acuerdo.

Renault había presentado una propuesta en la que mejoraba levemente algunos aspectos del bloque salarial como la paga única anual para los próximos tres años, de manera que ofrecía una subida de IPC más un punto adicional y una paga única de 400 euros, la misma que en 2027 con un incremento ligado al IPC, mientras que en el último año de vigencia del convenio ofrecía una subida equivalente a la inflación y otros 200 euros brutos.

Además, contemplaba otras mejoras como elevar la contratación de indefinidos de 100 a 300 empleados o incrementar la hora extra el 15 por ciento y limitar el máximo de sábados por año a 14 por turno, así como otras medidas de posibilitar la jubilación parcial manufacturera y los 300 contratos indefinidos, mientras se contemplaba acordar una nueva política de desconexión digital durante 2026 o la limitación en el número máximo de sábados por turno a 14 o aumentar un 15% el plus de modificación de la demanda por aplicación de bolsa de trabajo, entre otras medidas.

Sin embargo, ante la negativa de acuerdo por parte de los sindicatos, la compañía francesa anunció la suspensión de la adjudicación de los nuevos vehículos electrificados en las plantas de Valladolid y Palencia para los próximos años, al mismo tiempo que realizó una propuesta a la baja para un convenio de tres años con subidas anuales únicamente del IPC y una eliminación de la prima de contribución.

Ante ello, el pasado viernes, centenares de trabajadores de la factoría de Renault en Valladolid han secundado el paro convocado en unidad de acción por los sindicatos para pedir que se retome la negociación del convenio colectivo.