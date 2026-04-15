Hithium firma con Navarra el compromiso de invertir 405 millones en una planta de baterías en la Comunidad

De izquierda a derecha, la presidenta Chivite, el presidente Sánchez y el fundador de Hithium, Jeff Wu. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra y Hithium han firmado este miércoles, a primera hora de la mañana en Pekín, el acuerdo para la instalación de una planta de baterías de esta empresa china en la Comunidad foral. El proyecto implicará una inversión de 405 millones de euros y en torno a 700 puestos de trabajo en una primera fase, que podrían ascender al millar en una segunda.

Durante el encuentro con el fundador y CEO de Hithium, Jeff We y en presencia del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se ha procedido a la firma de un acuerdo entre el Ejecutivo foral y la empresa china para avanzar en "el desarrollo, construcción y operación" de la futura gigafactoría de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS).

En declaraciones a los medios de comunicación, la presidenta de Navarra, María Chivite, ha celebrado este acuerdo con Hithium que supondrá "la materialización de 400 millones de euros de inversión y en torno a 700 puestos de trabajo" en una primera fase, que podrían ascender al millar en una segunda fase. Una "muy buena noticia para los navarros y navarras", ha expresado.

Ha precisado que "todavía tenemos pasos administrativos que dar para materializar los detalles de esta inversión". En este sentido, ha explicado que "en principio la idea de la empresa, si los tiempos y los pasos administrativos se van cumpliendo, es que pueda empezar a producir en 2027".

En cuanto a la calidad del empleo en esta nueva empresa, Chivite ha señalado que se tendrá que atener "a las normas y regulación de la Comunidad foral de Navarra". Además, ha destacado que "el entorno industrial tiene muy buenos convenios" y, por lo tanto, "garantiza calidad en el empleo". Asimismo, ha indicado que el acuerdo con la empresa incluye el compromiso de "empleo local" y el Ejecutivo foral "estará vigilante de que así sea".

Sobre la ubicación de Hithium en Navarra, ha explicado que el Ejecutivo "viene trabajando desde el anuncio del cierre de BSH -en Esquíroz- en la reindustrialización de esta planta y es una de las posibilidades que se manejan", pero "todavía quedan detalles por concretar".

La presidenta ha resaltado que las "relaciones bilaterales España-China" así como la "buena tarea" realizada por el Ejecutivo foral "nos abren muchísimas oportunidades de inversión también para Navarra". Ha recordado que "ya tenemos experiencias a lo largo de estas legislaturas de la materialización de proyectos extranjeros en Navarra", como la "experiencia de éxito" de la planta de baterías de Hyundai Mobis en la Comarca de Pamplona. Ambas empresas, ha remarcado, supondrán el "fortalecimiento de nuestros ecosistemas industriales", en concreto en las cadenas de valor del sector de la automoción y las energías renovables.

Ha destacado la labor del Gobierno de Navarra para atraer inversiones procedentes de China. Así, ha resaltado que "llevamos casi tres años" en contacto con Hithium para materializar esta inversión. "Sabemos que China ha decidido salir a invertir en Europa" y "son oportunidades que Navarra no quiere dejar pasar", ha subrayado.

A este respecto, ha indicado que "seguimos trabajando en nuevos proyectos", que no ha querido avanzar hasta que se concreten, y "esperamos que haya nuevas oportunidades después de estas reuniones que hemos mantenido esta semana y los trabajos también más discretos que se hacen desde el Departamento -de Industria-".

Por su parte, el consejero Irujo ha afirmado que este "es un día importante" que supone "un hito más" a la hora de "afianzar el compromiso de Hithium para implantar esta planta en Navarra, estos 400 millones de euros con 700 empleos".

"Pero es un día también para estar muy orgulloso de lo que somos, de lo que es la industria navarra, de lo que representa, porque precisamente si nos han elegido, obviamente ha sido por una labor intensa de más de tres años de contacto directo con esta empresa", ha indicado.

En este sentido, ha explicado que "son siete las visitas de estudio que hicieron a Navarra, son ya cuatro las visitas a China que hemos realizado desde el departamento" para estar con Hithium, "pero sobre todo han elegido Navarra por lo que somos, por lo que ofrece, por los servicios de ingeniería que ofrece, por el nivel de centros tecnológicos, servicios industriales, capacitación, universidades, formación profesional".

Según Irujo, "es por eso por lo que nos han elegido, porque no es solo la inversión y el empleo, afianza en Navarra uno de los sectores estratégicos que es para nosotros el renovable". "Lo afianza porque llevamos más de 30 años siendo un referente en Europa, y el almacenamiento de baterías, con todo el desarrollo tecnológico que está realizando Hithium a nivel mundial, va a estar también en Navarra. Con lo cual, tenemos sector para rato en Navarra", ha manifestado, tras incidir en que "es un día para estar muy orgullosos de lo que representa la industria en Navarra".

Tras destacar la apuesta de Navarra por China como "uno de los países estratégicos", el consejero ha añadido que "los contactos van mucho más allá". "Todas las visitas que estamos haciendo aquí, visitas de estudio, van precisamente para abrir más marcos. Y estoy convencido de que en los próximos años tendremos muy buenas noticias también, porque al final lo que ha convencido mucho a Hithium, por ejemplo, es cómo hemos hecho todo el proceso, por ejemplo, con Hyundai Mobis".

Un proceso del que Irujo ha destacado la "velocidad" y el hecho de que "en menos de dos años todos los procedimientos administrativos y la obra ya estén culminados, y ahora mismo ya a principios de mayo ya la fábrica empieza a estar operativa".

Irujo también ha incidido en "el contacto fluido" con Hithium "y toda esta flexibilidad, esta agilidad que hemos ido demostrando es la que ofreceremos a toda aquella empresa que apueste por instalarse en Navarra".

En la reunión, además de la delegación navarra, ha participado por parte de la compañía el doctor Qi Tang, director de Estrategia de Hithium, que ha afirmado que el acuerdo marca un "hito" en la inversión de la empresa china en Navarra. Tang ha valorado así positivamente las relaciones entre China y España, y ha manifestado la intención de Hithium de poner en marcha el proyecto "tan pronto como sea posible".

"Creemos que tanto Navarra como España ofrecen la atmósfera comercial correcta para nosotros y para otras compañías chinas para desarrollar sus negocios en Europa", ha explicado, al tiempo que ha mostrado su confianza en que el proyecto de la futura fábrica de baterías en Navarra "será muy exitoso".

Asimismo, Tang ha destacado que una de las razones para la elección de Navarra ha sido la "eficiencia de las autoridades navarras en el proceso", así como el "fuerte apoyo" mostrado por las mismas durante la toma decisiones.