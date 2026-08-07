El holding de Porsche reduce su beneficio un 13,7% hasta junio por el desempeño de Volkswagen y Porsche

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MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Porsche SE, el holding de la firma alemana Porsche, ha obtenido un beneficio de 949 millones de euros en el primer semestre del año, lo que corresponde a una caída del 13,7% respecto al mismo periodo del año anterior, según ha informado este viernes.

El resultado ajustado del grupo se ha visto significativamente influenciado por el resultado de la contabilidad de participación continua de las inversiones en Volkswagen y Porsche AG, de 800 millones de euros y 100 millones de euros, respectivamente.

Ante los desafíos actuales, Porsche SE ha instado a sus principales inversiones a implementar "rigurosamente" soluciones integrales para mejorar su competitividad. En este sentido, ha mostrado su apoyo al proceso de Porsche y tiene expectativas claras en cuanto a rentabilidad, eficiencia del capital y estructura de costos, ahora que la firma alemana ha negociado un paquete integral para el futuro.

En esta línea, el holding ha instado a Volkswagen a tomar "decisiones rápidas y firmes" para disminuir significativamente los costos y fortalecer fundamentalmente la capacidad de toma de decisiones y ejecución del grupo.

"El Grupo Volkswagen se encuentra en una encrucijada histórica. Por el bien de la empresa y su competitividad sostenible, todos debemos asumir nuestra responsabilidad. Cuanto más se demoren las decisiones, mayores serán los problemas. Ahora debemos centrarnos exclusivamente en lo que es necesario desde una perspectiva empresarial y económica. Todas las demás consideraciones deben quedar en segundo plano", ha sentenciado el presidente del consejo de administración de Porsche SE, Hans Dieter Pötsch.

La deuda neta de Porsche SE disminuyó a 5.000 millones de euros al 30 de junio de 2026, por debajo de los 5.100 millones de euros en los que se encontraba al cierre de 2025.

Porsche SE sigue previendo un resultado ajustado positivo del grupo después de impuestos de entre 1.500 millones de euros y 3.500 millones de euros para el ejercicio fiscal 2026 y espera que la deuda neta se sitúe entre 4.700 millones de euros y 5.200 millones de euros.