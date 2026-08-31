Honda y Nissan se asocian para desarrollar un software para sus vehículos de próxima generación

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MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -
Honda y Nissan han acordado desarrollar conjuntamente software clave para sus vehículos de próxima generación, como parte de la primera colaboración importante desde que ambas automotrices japonesas pusieran fin a las conversaciones para fusionarse el año pasado.
En concreto, las firmas han explicado este lunes que trabajarán en un nuevo sistema operativo para vehículos y en las unidades de control electrónico que actúan como el sistema informático central del automóvil. La idea es implementar esta tecnología a partir del año fiscal que comienza en abril de 2029.
Como parte de su alianza estratégica, Nissan y Honda continúan explorando oportunidades de colaboración en diversos ámbitos para acelerar el avance hacia la neutralidad de carbono y contribuir a lograr un futuro sin víctimas mortales en accidentes de tráfico que involucren a sus vehículos.
En particular, el ámbito del software se ha identificado como un área de colaboración fundamental, dado el rápido ritmo de la innovación tecnológica y la necesidad de reforzar la competitividad mediante una mayor velocidad de I+D y una mayor eficiencia en la inversión.
Conscientes de la necesidad de fortalecer su competitividad a través de ciclos de desarrollo más rápidos y una inversión más eficiente, ambas compañías han realizado estudios exhaustivos sobre una posible colaboración en el ámbito del software.
"Mediante la estandarización de estas tecnologías fundamentales, Nissan y Honda pretenden aprovechar su experiencia conjunta en ingeniería y sus recursos de desarrollo para mejorar la eficiencia, acelerar la innovación y aumentar la competitividad, reduciendo los costes de desarrollo y logrando mayores economías de escala", han subrayado ambas compañías.
De cara al futuro, Nissan y Honda han afirmado que seguirán potenciando sus respectivas fortalezas, explorando oportunidades para crear nuevo valor y profundizando en su colaboración para aportar "beneficios tangibles a los clientes y a la sociedad".