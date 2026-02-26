Honda, Subaru, Mitsubishi y Suzuki, las marcas japonesas que crecen en producción mundial en enero

Archivo - Fábrica de Toyota. - TOYOTA - Archivo

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los fabricantes japoneses Honda, Subaru, Mitsubishi y Suzuki han sido las cuatro grandes firmas que han conseguido aumentar su volumen de producción en enero, frente a los datos negativos de Mazda, Nissan Toyota, según los datos consultados por Europa Press.

En concreto, Suzuki ha producido 322.314 vehículos en todo el mundo en el primer mes del año, un 5,6% más que en el mismo mes del año anterior. Esta cifra permite a la compañía nipona sumar su quinto mes consecutivo de aumento de su producción.

Honda ha ensamblado un total de 274.346 unidades en enero, un 2,1% más que en el mismo mes de 2025. La producción ha caído ligeramente fuera de Japón, mientras que en su mercado doméstico se ha incrementado en un 13,9%, hasta 51.081 vehículos producidos.

Por su parte, Mitsubishi ha registrado un incremento en su producción de enero del 8,3% interanual, hasta 81.196 unidades ensambladas, con aumentos tanto en la actividad en Japón como en el extranjero.

En tanto, Subaru ha registrado el primer aumento de su producción en siete meses, tras ensamblar 70.886 vehículos en enero, un 5,4% más que en el mismo mes del año anterior.

TOYOTA PRODUCE UN 6% MENOS EN ENERO

En el lado contrario, Toyota ha reducido su actividad en términos interanuales en el primer mes del año, con una caída del 6%, hasta ensamblar 735.097 vehículos.

Un mayor retroceso ha sido experimentado por Mazda, que ha ensamblado un 11,6% menos de vehículos en enero (un total de 93.261 unidades). Finalmente, Nissan ha registrado 222.932 vehículos, un 3,8% menos.