Hoya (FICA UGT) pide a Nissan un plan industrial de futuro y rechaza el ERE

El secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (FICA UGT), Mariano Hoya. - UGT

BARCELONA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (FICA UGT), Mariano Hoya, ha pedido a Nissan que retire el expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por la compañía en Catalunya, que afectaría a 211 trabajadores, así como la apertura de un proceso de diálogo "real" con los trabajadores para abordar un plan industrial que garantice el futuro de la actividad y del empleo, informa el sindicato este lunes en un comunicado.

Ha afirmado que la medida supone un "duro golpe" para la plantilla, pero también para el conjunto del sector industrial y de la automoción en Catalunya, especialmente en un momento decisivo marcado por la transición energética, la electrificación y la transformación tecnológica de la industria.

Hoya también ha defendido que el empleo no puede ser siempre la primera respuesta de las multinacionales cuando afrontan procesos de reorganización: "Nissan tiene la obligación de explicar cuál es su estrategia para todos los centros de trabajo de España y cuáles son sus compromisos industriales a medio y largo plazo", ha dicho.

En este sentido, ha pedido a la dirección de Nissan "transparencia sobre sus planes de producción, inversiones y carga de trabajo para los distintos centros de Nissan en España", así como garantías para la continuidad industrial, y defendido la capacidad productiva de España.

En relación al impacto que, explica, tendrá el ERE sobre las industrias auxiliares y el empleo indirecto vinculado a la actividad de Nissan, ha pedido la implicación activa de las administraciones públicas para "defender la continuidad industrial y garantizar que cualquier proceso de transición se haga protegiendo el empleo y reforzando la competitividad del sector".