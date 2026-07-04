Hyundai alcanza el hito del 100% de electricidad renovable en Europa, India y Norteamérica

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MADRID 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Hyundai ha alcanzado el hito de lograr el objetivo RE100, según el cual el 100% de la electricidad procede de fuentes renovables en todas las instalaciones operativas de Europa, Norteamérica y la India.

Así se recoge en su Informe de Sostenibilidad correspondiente al año 2026 y que ha publicado esta semana, en el que se detallan las diversas iniciativas, logros, objetivos y planes futuros de la empresa en materia de gestión sostenible, con información actualizada desde 2003.

"En Hyundai, no damos por sentado que el progreso sea inevitable. Hay que ganárselo, año tras año, mediante una actuación coherente y decidida. La sostenibilidad es un elemento fundamental de nuestra transformación en una empresa de movilidad de alta tecnología. Estamos orgullosos de lo lejos que hemos llegado, y tenemos muy claro lo mucho que nos queda por recorrer", ha subrayado el presidente y consejero delegado de Hyundai, José Muñoz.

En la sección de medio ambiente, el informe detalla los importantes avances logrados en la transición mundial hacia las energías renovables. Entre los aspectos más destacados se encuentra la firma de un acuerdo de compra de energía (PPA) de 147 MW energía fotovoltaica de su nueva planta 'Metaplant America' del Hyundai en Georgia.

Asimismo, la compañía ha establecido un sistema avanzado para el reciclaje de baterías al final de su vida útil con el fin de impulsar la expansión de la economía circular.

Más allá de estos logros, el informe describe la expansión de la cadena de valor integrada del hidrógeno del Hyundai y su estrategia de electrificación de próxima generación.

La empresa también ha integrado la gestión de riesgos relacionados con la biodiversidad mediante la adopción del marco del Grupo de Trabajo sobre Divulgación de Información Financiera Relacionada con la Naturaleza (TNFD), lo que contribuye a minimizar el impacto medioambiental de las actividades corporativas en todas sus operaciones.

En la sección social, Hyundai ha celebrado su mayor compromiso con la responsabilidad en materia de productos y sus iniciativas integrales de apoyo a los empleados. Entre estas se incluye la obtención de las máximas calificaciones de seguridad del Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras de EE.UU. para 16 de sus modelos de vehículos.

La empresa también ha puesto en marcha una iniciativa de 'Just Transition' para garantizar que los empleados puedan adaptarse con éxito a la evolución del sector hacia la electrificación y la inteligencia artificial. El programa ofrece oportunidades de formación y desarrollo para facilitar esta transición.