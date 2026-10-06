Hyundai busca liderar el segmento B eléctrico con el nuevo Ioniq 3, desde 29.995 euros y con hasta 496 km de autonomía

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Hyundai ha presentado de forma oficial el nuevo Ioniq 3, su esperado lanzamiento para el año 2026, que cuenta con dos opciones de batería con una autonomía WLTP prevista de más de 344 km (autonomía estándar) y más de 495 km (autonomía larga) con un precio de partida desde 29.995 euros al contado en España (desde 21.535 euros con descuentos de financiación de la marca y Plan Auto).

Así, la firma coreana se marca el objetivo de "ser el referente del segmento B eléctrico en España" frente a modelos de la competencia como el Renault 5, el Peugeot e-208, el Volkswagen ID. Polo o el Cupra Raval apostando por la autonomía como principal atributo.

Desde la marca apuestan a que este modelo logrará "entre 3.500 y 4.000 unidades" en el mercado español de cara al próximo año, según las previsiones anunciadas este martes por el presidente de la compañía en España, Leopoldo Satrústegui. De la misma forma ha adelantado que esperan que "el 70%-80% de las ventas sea con la batería grande" al igual que pasa con el resto de modelos de la marca, ya que sus clientes priorizan la autonomía antes que más prestaciones.

No obstante, Satrústegui ha reconocido que esta previsión estará condicionada por la existencia y continuidad de los programas de ayudas a la compra de vehículos eléctricos, al igual que el resto del mercado eléctrico. De esta forma, el máximo responsable de la marca coreana en España ha reclamado que estos programas "tengan continuidad" para evitar los cambios y periodos de interrupción que se han producido en los últimos años.

De igual modo, la compañía prevé la llegada de la nueva generación de sus modelos Tucson y Bayon de cara al mes de enero, así como una actualización de cara al próximo año de otro modelos, los cuales podrían ser i20 y Santa Fe.

DOS BATERÍAS Y HASTA 497 KILÓMETROS

La gama del Ioniq 3 contempla dos baterías. La versión de acceso dispone de una capacidad de 42,2 kWh en configuración LFP, ofrece una autonomía prevista de hasta 344 kilómetros WLTP y está asociado a los dos primeros acabados del modelo --Select y Trend-- que en este modelo cambian de nomenclatura en la gama Hyundai.

Mientras que la variante de mayor capacidad utiliza una batería de 61 kWh NMC y alcanza hasta 496 kilómetros según la homologación WLTP, principalmente asociada al acabado tope de gama Prime y a la edición deportiva N-Line, aunque las primeras versiones pueden equipar la unidad de mayor batería.

Por ello, la gama del nuevo Hyundai Ioniq 3 queda estructurada en España en torno a dos capacidades de batería, 42,2 y 61 kWh, y diferentes niveles de equipamiento. El precio de acceso parte de 29.995 euros para la versión 42,2 kWh Select, mientras que la misma batería con acabado Trend eleva la tarifa hasta los 33.895 euros.

Con la batería de mayor capacidad, de 61 kWh, la gama arranca en 33.995 euros con el acabado Select y continúa con el Trend, por 37.895 euros. Por encima se sitúa el Prime, también con 61 kWh, con un precio de 43.495 euros.

La oferta se completa con las versiones de carácter más deportivo N Line, con un precio de 39.995 euros, y N Line Evo, que asciende a 44.795 euros, ambas asociadas a la batería de 61 kWh.

El modelo cuenta con tracción delantera y motores de 135 y 147 CV (según la batería que contenga), ambos con un par máximo de 250 Nm. La velocidad máxima se sitúa en 167 km/h con la batería más pequeña y apenas tres kilómetros más, 170 km/h, en la gama superior, mientras que la aceleración de 0 a 100 km/h es de alrededor de nueve segundos en ambas configuraciones.

En materia de recarga, el IONIQ 3 puede pasar del 10% al 80% en unos 29 minutos mediante corriente continua ya que admite potencias de hasta 110 kW. En corriente alterna admite hasta 22 kW, según configuración, mientras que también incorpora tecnología V2L, que permite utilizar la energía almacenada en la batería para alimentar dispositivos eléctricos externos.

El modelo estará disponible con llantas de entre 16 y 19 pulgadas, dependiendo de la versión, mientras que la gama exterior cuenta con 11 colores difrentes de carrocería, incluidos ocho nuevos tonos específicos para el Ioniq 3.

APUESTA POR LA TECNOLOGÍA Y EL ESPACIO INTERIOR

El Ioniq 3 mide 4,15 metros de longitud, 1,80 metros de anchura y 1,50 metros de altura, mientras que su distancia entre ejes alcanza los 2,68 metros. Igualmente, todo su diseño ha sido desarrollado en favor de las pretensiones de sus clientes europeos bajo su nueva línea de diseño 'Art of steal'.

Hyundai ha buscado aprovechar las dimensiones exteriores para ofrecer un habitáculo bastante amplio en comparación con rivales de otras marcas. En el exterior apuesta por un modelo con unas líneas más redondeadas, un formato deportivo manteniendo sus luces luminosas de 4 pixeles (cuatro puntos lumínicos que en código morse significan la letra H de Hyundai) en la delantera y la zaga y una configuración muy aerodinámica que termina con un alerón y difusor trasero.

El suelo prácticamente plano y la distancia entre ejes de 2,68 metros permiten configurar un interior para cinco ocupantes, aunque el reposabrazos de la zaga puede incomodar en parte el confort. Sin embargo, la distancia con los asientos delanteros es bastante holgada, pese a ser un modelo del segmento B.

Además, el maletero alcanza una capacidad total de 441 litros. Sin embargo, hay que contabilizar que consta de dos partes: un primer piso de 322 litros que incluyendo un compartimento adicional bajo éste de 119 litros, denominado 'Megabox', hacen la suma total.

En el apartado tecnológico, el Ioniq 3 estrena en un modelo europeo de Hyundai el sistema multimedia Pleos Connect, basado en Android Automotive OS. Dependiendo de la versión, incorpora pantallas de hasta de 12,9 pulgadas o 14,6 pulgadas (reservadas para la versiones superiores), una pantalla al borde del parabrisas de 9,9 pulgadas con la información básica de conducción --no disponible en la versión de acceso-- y funciones de conectividad, navegación y reconocimiento de voz.

El modelo también equipa tecnologías como la Hyundai Digital Key 2, que permite utilizar un teléfono móvil o dispositivos compatibles como llave digital, además de Plug & Charge y un planificador de rutas específico para vehículos eléctricos.

En materia de seguridad y asistencia a la conducción, el IONIQ 3 incorpora hasta 15 diferentes sistemas de seguridad del paquete Hyundai SmartSense, entre ellos el Asistente de Conducción en Autopista 2 (HDA2), Asistente Remoto de Estacionamiento Inteligente (RSPA), Asistencia de Marcha Atrás con memoria (MRA), Monitor de Visión Periférica (SVM) y Monitor de Ángulo Muerto (BVM), con el apoyo de siete airbags de serie.