Hyundai eleva la apuesta por el hidrógeno con el nuevo NEXO desde 71.000 euros en España

Hyundai - HYUNDAI

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Hyundai ha presentado en las instalaciones de Exolum en Torrejón de Ardoz (Madrid) la nueva generación del NEXO, su SUV de pila de combustible de hidrógeno, con el que busca reforzar su posición en el desarrollo de la movilidad de cero emisiones gracias a una autonomía de hasta 826 kilómetros y un tiempo de repostaje de apenas cinco minutos.

Este modelo que ya está abierto a pedidos en España cuenta con un precio de partida desde para la versión con acabado 'Tecno' y desde 81.850 euros con el acabado tope de gama 'Style'.

El fabricante surcoreano ha renovado por completo su modelo impulsado por hidrógeno con el objetivo de convertirlo en una de las referencias del mercado de vehículos eléctricos de pila de combustible (FCEV).

"El nuevo NEXO demuestra el liderazgo de Hyundai por la innovación y nuestra apuesta por la tecnología del hidrógeno y que simbolizan el compromiso de Hyundai Motor Group como solución clave para un futuro más limpio para la sociedad y las generaciones venideras", ha declarado el presidente y director general de Hyundai Motor España, Leopoldo Satrústegui.

Por su parte, Exolum destacó la importancia de seguir impulsando este tipo de fuente de energía en la automoción y el potencial de desarrollo de la misma.

"El potencial del hidrógeno pasa también por contar con infraestructuras preparadas para acompañar su desarrollo. Compartir experiencias y mostrar aplicaciones reales nos permite seguir acercando estas soluciones al mercado de forma segura y eficiente", ha mostrado el SVP Global Energy Logistics de Exolum, Nacho Casajús.

PRESTACIONES Y AUTONOMÍA

Entre las principales novedades destaca el incremento de la potencia total hasta los 258 CV, gracias a la evolución de su sistema de pila de combustible y de la electrónica de potencia que ahora es de 150 kW (204 CV). El nuevo NEXO acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 7,8 segundos, frente a los 9,5 segundos de la generación anterior, y alcanza una velocidad máxima de 180 km/h.

La autonomía es uno de los aspectos más destacados del modelo. Hyundai estima que el vehículo podrá recorrer hasta 826 kilómetros en ciclo WLTP con una sola carga de hidrógeno, mientras que el repostaje completo puede realizarse en aproximadamente cinco minutos (el tiempo de un repostaje convencional), una de las principales ventajas de esta tecnología frente a otras alternativas electrificadas.

Además, el SUV incorpora un depósito de hidrógeno con capacidad para almacenar hasta 6,69 kilogramos de combustible, mejorando la cifra de la generación precedente sin reducir el espacio disponible para los ocupantes.

MÁS EFICIENCIA Y MEJOR COMPORTAMIENTO DINÁMICO

El nuevo NEXO también incorpora avances orientados a optimizar la experiencia de conducción. Entre ellos figuran mejoras aerodinámicas para reducir la resistencia al aire, un sistema inteligente de regeneración de energía que adapta automáticamente la deceleración en función del tráfico y de la información del navegador, así como la tecnología e-Handling, diseñada para mejorar la estabilidad y la respuesta de la dirección.

En el apartado tecnológico, el modelo equipa una doble pantalla curva de 12,3 pulgadas para la instrumentación y el sistema multimedia, compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, actualizaciones remotas (OTA) y reconocimiento de voz basado en inteligencia artificial.

También incorpora un sistema de sonido Bang & Olufsen de hasta 14 altavoces, llave digital compatible con teléfonos inteligentes y dispositivos 'wearables', carga inalámbrica para smartphones y una función Vehicle-to-Load (V2L), que permite utilizar la energía del vehículo para alimentar dispositivos eléctricos externos.

El interior ha sido rediseñado para ofrecer una mayor sensación de amplitud y confort. El nuevo NEXO crece en dimensiones respecto a su antecesor y alcanza una capacidad de carga de hasta 993 litros con la segunda fila de asientos en uso. Hyundai destaca asimismo la incorporación de materiales sostenibles en numerosos elementos del habitáculo, incluyendo tejidos reciclados, plásticos biológicos y cuero tratado mediante procesos respetuosos con el medio ambiente.

La seguridad ha sido otro de los pilares del desarrollo del nuevo modelo. Hyundai asegura que el vehículo ha sido diseñado para obtener las máximas calificaciones en los principales programas internacionales de evaluación de seguridad. Para ello, incorpora una estructura reforzada con materiales de alta resistencia, hasta nueve airbags y un completo paquete de asistentes avanzados a la conducción (ADAS).