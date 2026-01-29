Hyundai gana 7.700 millones de euros en 2025, un 21,7% menos, por el impacto arancelario

Archivo - Hyundai - Boris Roessler/dpa - Archivo

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Hyundai recortó su beneficio un 21,7% en 2025 respecto al año anterior, hasta quedarse con unas ganancias de 13,2 billones de wones surcoreanos (7.703 millones de euros), tras el impacto de los aranceles Estados Unidos, estimado en 4,11 billones de wones (casi 2.400 millones de euros), según el informe de resultados de la compañía divulgado este jueves.

Las ventas anuales ascendieron hasta 186,2 billones de wones (108.667 millones de euros), una cifra superior en un 6,3% a la registrada por el grupo surcoreano en el ejercicio de 2024. La división automovilística facturó un 6,5%, hasta alcanzar unos ingresos de 145,6 billones de wones (84.975 millones de euros).

De su lado, el beneficio operativo se ha contraído un 19,5% en términos interanuales, hasta situarse en 11,46 billones de wones (6.688 millones de euros).

En lo que se refiere al cuarto trimestre del año, Hyundai ha registrado un beneficio neto de 1,18 billones de wones (688,6 millones de euros), lo que se traduce en una caída de las ganancias del 53,5% en comparación con el mismo trimestre del año anterior.

La facturación durante este periodo alcanzó los 46,8 billones de wones (27.311 millones de euros), un aumento de apenas el 0,3% respecto a los tres últimos meses de 2024.

PREVÉ ELEVAR SU FACTURACIÓN ENTRE UN 1% Y UN 2% EN 2026

De cara a 2026, Hyundai ha compartido sus previsiones anuales, con el objetivo de elevar entre un 1% y un 2% su facturación respecto a la alcanzada en este pasado año 2025.

La firma calcula vender más de 4,16 millones de vehículos a nivel global en 2026, después de haber mantenido el número de unidades matriculadas en 2025, año en el que ha logrado vender más de 4,13 millones de unidades (apenas un 0,1% menos que en 2024).

En lo que se refiere al mercado europeo, el tercero de mayor peso para la compañía, sus ventas se mantendrían estables, entorno a los 601.000 vehículos comercializados. En general, espera crecer en todos los mercados salvo en Corea del Sur, de donde es originaria.

Entre otros, la compañía ha asegurado que está minimizando el impacto arancelario a través de sus planes de localización y la reestructuración de la cadena de suministro, al tiempo que se está dando "una transformación" en los métodos de trabajo y el liderazgo.