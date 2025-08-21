Hyundai lanza una promoción de agosto en su modelo 100%eléctrico Inster, disponible desde 13.980 euros.

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Hyundai anuncia una campaña promocional exclusiva para agosto de 2025 en la que el nuevo Hyundai Inster puede adquirirse desde 13.980 euros, siempre que se financie con Hyundai Finance y se apliquen las ayudas por achatarramiento (7.000 euros) del Plan Moves III.

Para la marca coreana, Inster es el "primer vehículo eléctrico que democratiza las tecnologías más avanzadas" y que permite una autonomía eléctrica al 100% de hasta 355 kilómetros en una sola carga en modo combinado y de hasta 518 kilómetros en ciclo urbano.

Inster admite carga rápida de hasta 120kW de potencia con toma CCS, lo que le permite cargar 10% al 80% en unos 30 minutos, o lo que es lo mismo, recuperar energía para recorrer 100 kilómetros en solo 12 minutos. Además, viene equipado de serie con un potente cargador de a bordo de 11 kW y Hyundai facilita la recarga doméstica a sus clientes con la instalación, de forma gratuita, de un punto de carga Iberdrola, con 3 años de garantía y asistencia 24 horas.

El planificador de rutas EV de Inster muestra toda la información disponible sobre estaciones de carga en tiempo real, tanto la ubicación, el tipo de conectores y la disponibilidad; y preacondicionará la batería antes de llegar cuando se elija un cargador de destino.

DOS NIVELES DE ACABADO: KLASS Y TECNO

El Hyundai Inster cuenta desde su acabado más básico, Klass, con elementos como llantas de aleación de 15", cargador inalámbrico, cristales tintados, asiento calefactable para conductor y pasajero, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, y volante multifunción calefactable que en otros modelos pertenecen a gamas superiores de acabado.

No obstante, su acabado más premium, Tecno, incluye faros Full LED, llantas de 17", carrocería bicolor, visión periférica 360º, alerta de tráfico cruzado trasero, asistente de ángulo muerto, climatización por bomba de calor, y la funcionalidad de carga bidireccional V2L con una potencia de 3,6 kW.

En su interior, Inster presenta un habitáculo espacioso pese a su distancia entre ejes de 2,58 metros. Además, todos los asientos, incluido el del acompañante, son abatibles, dejando una superficie totalmente plana de los 1.059 litros de capacidad, en la que se pueden transportar objetos de hasta 2,30 metros o incluso descansar.

Más allá del espacio, dentro del vehículo viene equipado con pantallas multimedia y de instrumentación de 10,25 pulgadas, y un avanzado sistema de conectividad, con integración con 'Apple CarPlay' y 'Android Auto', y conexión múltiple bluetooth. Otros elementos de tecnología avanzada son el sistema de control por voz o la 'Hyundai Digital Key 2 Touch', que permite a los conductores desbloquear e iniciar el coche con su Smartphone.

Por último, en cuanto a la conducción, Hyundai ha centrado sus esfuerzos en reducir el ruido vibraciones y refinar la conducción. A nivel dinámico, incorpora un paquete tecnológico de ayudas a la conducción, cinco niveles de retención energética para optimizar la batería y el sistema i-Pedal que posibilita la conducción con un solo pedal.