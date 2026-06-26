Hyundai lanza la versión Lounge del Inster, su pequeño SUV 100% eléctrico, ahora más cómodo y refinado

Hyundai Inster Lounge - HYUNDAI

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Hyundai ha presentado este viernes el Inster Lounge, la variante de gama alta de su modelo totalmente eléctrico del segmento A, que se suma al primer Inster y al Inster Cross, con un nuevo nivel de comodidad, mayor calidad de los materiales y flexibilidad interior.

En otras palabras, tal y como ha destacado la firma coreana, con elementos de diseño lujosos y distintivos, materiales de mayor calidad y una distribución interior muy versátil, el nuevo modelo ofrece una interpretación "más refinada y personal".

"Con Inster Lounge, demostramos que un SUV urbano puede combinar diseño, confort y flexibilidad con exclusividad. Como una incorporación distintiva a la gama Inster, amplía el atractivo de nuestro modelo eléctrico más pequeño, que sigue siendo el segundo vehículo eléctrico del segmento A más vendido en Europa en 2026", ha destacado el presidente y consejero delegado de Hyundai en Europa, Xavier Martinet.

El Inster Lounge entrará en producción en junio de 2026 y su comercialización se llevará a cabo de acuerdo con los planes de lanzamiento regionales en toda Europa.

Las especificaciones, los precios y los detalles sobre el lanzamiento al mercado deberán adaptarse individualmente por cada mercado para su versión local, y serán comunicados por las respectivas filiales locales de Hyundai cuando se acerque la fecha de lanzamiento.

NIVEL DE CALIDAD SUPERIOR

El modelo cuenta con una combinación de tapicería de tela y cuero, un techo interior de punto y detalles cromáticos cuidadosamente integrados, lo que le confiere un nivel de calidad percibida notablemente superior al de los vehículos habituales de este segmento.

La parrilla del radiador y del parachoques, de nuevo diseño, junto con las exclusivas llantas de aleación de 17 pulgadas, confieren a Inster Lounge un aspecto más definido y seguro. Los característicos revestimientos laterales plateados y los detalles de diseño cuidadosamente integrados aportan una mayor presencia visual y un carácter más exclusivo.

Además cuenta con una amplia gama de prestaciones tecnológicas y de confort. De serie se incluyen una pantalla de infoentretenimiento de 10,25 pulgadas y un cuadro de instrumentos digital a juego, junto con sistemas de asistencia al conductor. Hay disponibles elementos de confort adicionales, como bases de carga inalámbrica.

Hyundai también ofrece una amplia gama de accesorios, entre los que se incluyen soluciones de almacenamiento interior y bacas, lo que amplía aún más la versatilidad de Inster Lounge tanto para el uso diario como para las actividades de ocio.

El nuevo Inster Lounge puede equiparse con una batería de 42 kWh combinada con un motor eléctrico de 71 kW (97 PS), o bien con una batería de 49 kWh junto con un motor de 84 kW (115 PS). Dependiendo de la configuración, ofrece una autonomía de hasta aproximadamente 360 kilómetros (WLTP) con una sola carga.

El modelo también es compatible con la carga rápida, lo que permite cargar la batería del 10 al 80% en aproximadamente 30 minutos en condiciones óptimas.