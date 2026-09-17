Archivo - Hyundai Motor España aumenta su facturación un 5,3% en 2025, aunque reduce su beneficio un 20,4% - Boris Roessler/dpa - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Hyundai Motor España cerró el ejercicio 2025 con un beneficio neto de 12,9 millones de euros, un 20,4% menos respecto a los 16,2 millones de 2024, aunque con una facturación de 1.382,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,3% con respecto a las cifras de un año antes, según las cuentas anuales de Hyundai Motor España publicadas en el Registro Mercantil a las que ha tenido acceso Europa Press a través de Informa.

Asimismo, la firma surcoreana obtuvo un resultado de explotación de 29 millones de euros en el mercado nacional en 2025, un 13,5% menos que los 33,5 millones del ejercicio anterior. Por su parte, el resultado antes de impuestos se situó en 18 millones de euros, frente a los 21,3 millones de 2024.

CASI 65.000 VEHÍCULOS MATRICULADOS

La evolución del beneficio se produjo pese al crecimiento de la cifra de negocio, en un ejercicio en el que la filial española de Hyundai incrementó sus matriculaciones y reforzó especialmente su actividad en el canal de flotas.

Concretamente, Hyundai Motor España matriculó 64.227 vehículos en 2025 en Península y Baleares, frente a las 60.732 unidades de 2024, lo que supone un aumento del 5,75%.

La cuota de mercado, sin embargo, descendió hasta el 5,9%, frente al 6,3% del año anterior, debido a que el mercado español creció a un ritmo superior, del 13,8%.

Por canales, la compañía destacó especialmente el comportamiento de las ventas a empresas. Las matriculaciones en el canal de flotas aumentaron un 39%, mientras que el mercado de particulares creció un 18% y el de Rent a Car se mantuvo prácticamente estable.

Por modelos, el Tucson se mantuvo como el modelo más vendido de la marca en España, con 21.508 unidades, seguido del Kona, con 14.393, y del i20, con 11.210 matriculaciones.

LOS ELECTRIFICADOS YA REPRESENTAN DOS TERCIOS DE LAS VENTAS

La electrificación ganó peso en la actividad comercial de Hyundai en España durante 2025. Los vehículos electrificados representaron aproximadamente dos tercios del volumen total de ventas de la compañía.

Dentro de este apartado, las matriculaciones de vehículos 100% eléctricos se triplicaron respecto a 2024 "alcanzando una cuota del 5% en el mercado español" de eléctricos.

La actividad de Hyundai Motor España también se extendió al mercado de vehículos de ocasión, donde la compañía comercializó 6.250 unidades en 2025, frente a las 6.047 del ejercicio anterior.

Por último, la compañía estima cerrar el año 2026 con un crecimiento moderado en las ventas, marcándose como objetivo lograr las 68.000 ventas en el mercado nacional.