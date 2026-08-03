Hyundai nombra a Junghyun Kwon como jefe del Centro de Desarrollo de Conducción Autónoma - HYUNDAI

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Hyundai ha anunciado este lunes el nombramiento de Junghyun Kwon como vicepresidente ejecutivo y director del Centro de Desarrollo de Conducción Autónoma, reforzando su visión de IA física en la movilidad autónoma.

El grupo espera que este nombramiento impulse sus capacidades de conducción autónoma como pilar fundamental de su futura estrategia de movilidad. Kwon reportará a Minwoo Park, presidente y jefe de la división Advanced Vehicle Platform (AVP).

Kwon es un experto en IA en conducción autónoma que ha trabajado en empresas tecnológicas líderes a nivel mundial. Supervisó el desarrollo y comercialización de software de conducción autónoma en Nvidia. Recientemente, Kwon lideró el desarrollo de robots inteligentes en Samsung Electronics.

Aprovechando su amplia experiencia en software de percepción de vehículos autónomos, aprendizaje automático y tecnologías de visión por ordenador, Kwon liderará el desarrollo de tecnología de conducción autónoma del grupo desde la concepción hasta la comercialización del producto.

Hyundai está reclutando talento clave en vehículos definidos por software (SDV) y conducción autónoma para facilitar la realización de su visión de IA física.

A principios de julio, el Grupo nombró a Dongwuk Kim, vicepresidente senior y director del Centro de desarrollo de plataforma SDV. Kim lideró anteriormente el desarrollo de sistemas de comunicación inalámbrica para dispositivos móviles, vehículos y robótica humanoide en empresas globales como Apple y Tesla.

Además, se unió Jeremy Ma, vicepresidente senior y director del AVP Silicon Valley, aportando una amplia experiencia en robótica y desarrollo y comercialización de software de conducción autónoma procedente de Apple, Toyota Research Institute y Nvidia.