Hyundai vendió 603.542 turismos en Europa en 2025, logrando un crecimiento del 4,2%

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Hyundai Motor Europe consiguió 603.542 matriculaciones de turismos en los mercados en Europa (Unión Europea, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza, Reino Unido, Europa del Este y Turquía), lo que supone un crecimiento del 4,2% en estos mercados.

La compañía coreana obtuvo un crecimiento del 24% en ventas de vehículos electrificados, gracias al aumento del 48% de sus modelos eléctricos, seguidos de los híbridos e híbridos enchufables, que subieron un 11% en el último año. Además, estos resultados se refuerzan con una cuota de mercado del 18% en las ventas de vehículos eléctricos de toda Europa por parte de la marca.

"Hyundai Motor Europe obtuvo unos sólidos resultados en 2025, impulsados por un aumento del 24% en las ventas de vehículos electrificados y una cuota de mercado en modelos híbridos y eléctricos que supera nuestra cuota de mercado total", ha afirmado el presidente y consejero de Hyundai Motor Europe, Xavier Martinet.

GAMA TOTALMENTE ELECTRIFICADA EL PRÓXIMO AÑO

Hyundai ampliará su oferta de productos electrificados a todos sus modelos en los próximos 18 meses para tener todas sus ediciones tanto en modalidad híbrida, como híbrida enchufable o 100% eléctrica.

Además, tiene previsto el lanzamiento de cinco modelos nuevos para la misma fecha en Europa, donde tres de ellos serán en el segmento B, la configuración más buscada en Europa.

"Con el lanzamiento de cinco nuevos modelos en los próximos 18 meses y una gama totalmente electrificada disponible para 2027, nos estamos moviendo con velocidad y determinación para ofrecer a los clientes europeos las opciones que se merecen", ha sostenido el consejero delegado de Hyundai Motor Company, José Muñoz.

HYUNDAI LOGRA EL MEJOR RESULTADO DE SU HISTORIA EN ESPAÑA

En España Hyundai mantuvo su posición como cuarta marca más vendida y logró el mejor volumen de ventas de su historia en el mercado nacional, con 64.467 unidades comercializadas y una cuota de mercado del 5,8%.

En el resto de principales mercados, Hyundai cosechó un total de 93.124 ventas en Reino Unido en 2025, permitiendo a la marca coreana terminar el año como sexta marca más vendida de este mercado, así como el país con mayor volumen de ventas.

Le siguió Alemania, donde la entidad asiática se situó como la marca de esta región más vendida en el segmento de turismos, superando a Toyota, con 92.890 unidades vendidas, lo que equivale a una cuota de mercado del 3,3%, y unas matriculaciones de vehículos eléctricos que crecieron un 49%, alcanzando un mix de vehículos eléctricos del 27%.

En Italia la cuota de mercado de Hyundai se mantuvo estable, con un 3% de cuota de mercado y un volumen de 47.046 unidades, mientras que el mix de vehículos eléctricos se situó 9 puntos por encima del mercado, gracias al crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos.