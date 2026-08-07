Hyundai y Zunder se alían para ofrecer ventajas de carga rápida a los clientes de vehículos eléctricos - ZUNDER

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Hyundai y Zunder han alcanzado un acuerdo de colaboración para ofrecer condiciones "preferentes" de carga a los clientes de vehículos eléctricos de la marca, mediante el que los clientes de vehículos eléctricos de Hyundai podrán acceder a una tarifa especial de 0,45 euro/kWh en los cargadores ultrarrápidos de la red de Zunder para potencias iguales o superiores a 50kW.

La iniciativa, que coincide con el inicio de la temporada estival, busca facilitar los desplazamientos de larga distancia y contribuir a una experiencia de movilidad eléctrica más cómoda, accesible y eficiente.

La promoción estará disponible tanto para nuevos clientes como para propietarios actuales de vehículos eléctricos Hyundai y recibirán una comunicación con el procedimiento para vincular su vehículo a la aplicación de Zunder, accediendo automáticamente a las nuevas condiciones.

Con este acuerdo, Hyundai continúa ampliando el ecosistema de servicios que acompaña a su gama 100% eléctrica, poniendo el foco no solo en la calidad de sus vehículos, sino también en ofrecer soluciones que faciliten el día a día de los conductores.

"Nuestro compromiso con la movilidad eléctrica va mucho más allá del vehículo. Queremos ofrecer a nuestros clientes una experiencia completa, sencilla y sin preocupaciones, y para ello es fundamental colaborar con socios estratégicos que compartan nuestra visión", ha afirmado el presidente y consejero delegado de Hyundai, Leopoldo Satrustegui.

Fundada en España, Zunder cuenta con una amplia red de estaciones de carga de alta potencia situadas en corredores estratégicos, entornos urbanos y principales vías de comunicación, permitiendo realizar recargas en pocos minutos y facilitando los desplazamientos de media y larga distancia.

La colaboración entre ambas compañías responde al objetivo compartido de acelerar la transición hacia una movilidad de cero emisiones, combinando una oferta de vehículos eléctricos cada vez más amplia con una infraestructura de recarga fiable, accesible y de altas prestaciones.