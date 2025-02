Iberdrola y Anfac firman un acuerdo para impulsar la descarbonización del sector de automóvil

El presidente de Anfac, Josep María Recasens, advierte de que la falta de incentivos puede afecta hasta ocho fábricas de coches

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola y la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) han firmado este viernes un acuerdo para coordinar mejor el despliegue de la infraestructura de recarga para el vehículo eléctrico de batería (BEV) e impulsar la electromovilidad en España.

"No somos condición suficiente, sí necesaria, pero no suficiente, porque necesitamos a gente como Iberdrola. El sector del automóvil solo no es capaz de descarbonizar integralmente toda la cadena de valor del sector", ha dicho el presidente de Anfac y director general de Renault Group España, Josep María Recasens.

Ambas entidades han dicho que esta unión es clave para promocionar con mayor fuerza la venta de vehículos electrificados, impulsar de forma definitiva el desarrollo de la infraestructura de recarga de acceso público y abogar por la implementación de políticas e incentivos públicos eficaces para afrontar los objetivos marcados por Europa y que fija el Plan Nacional de Energía y Clima (Pniec).

En un evento en la sede de Iberdrola en Madrid, acompañado del consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruíz-Tagle, el presidente de la patronal de fabricantes de automóviles ha subrayado la importancia de este tipo de acuerdos ante el reto que tiene el sector este año con el endurecimiento de la normativa de emisiones de CO2 en la Unión Europea (UE) este año.

A partir de 2025, ha entrado en marcha la normativa 'CAFE' (Emisiones de Combustible Medias Corporativas, por sus siglas en inglés) en la que establece que las emisiones de dióxido de carbono bajarán a 93,6 gramos por kilómetro de los coches vendidos en los 27 países de la UE.

Aquel fabricante que incumpla puede verse sancionado con hasta 95 euros por cada gramo excedido según la ley, lo que abre la puerta a multas cifradas por la patronal en 15.000 millones de euros contra las marcas automovilísticas que no consigan alcanzar los objetivos de ventas de vehículos 'cero emisiones' recogidos en el reglamento comunitario.

CUATRO ESCENARIOS PARA LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL EN 2025

Por tanto, Recasens ha enunciado cuatro escenarios ante los que se enfrenta el sector: el primero es uno donde los fabricantes no logran cumplir con los objetivos de emisiones y se enfrentan a multas mil millonarias.

En el segundo, los fabricantes deben de reducir su cuota de venta de vehículos de combustión en 2 millones de automóviles, según ha cifrado Recasens, lo que implicaría el posible cierre de entre siete y ocho fábricas en el continente.

"Estamos a febrero del 2025, todo el mundo ha hecho sus 'budgets' (presupuestos), tenemos que entregar órdenes en las fábricas, y todavía no sabemos qué es lo que va a decidir Europa, probablemente a partir del mes de marzo", ha dicho en referencia a la próxima presentación por parte de la Comisión Europea de un Plan de Acción el próximo 5 de marzo.

En el tercer escenario, que según el directivo de Renault es el que la industria prefiere, hay un plan o programa de incentivos "paneruopeo" a la compra del vehículo eléctrico de hasta 5.000 euros por unidad que impulse la demanda de este y su cuota de participación en ventas.

"Este año 2025, en base al 'Green Deal' (Pacto Verde Europeo), y el 'Fit for 55', para no pagar multas, el sector debería llegar de media a nivel europeo a una cuota del vehículo eléctrico puro de más del 20% (en ventas). El año pasado terminamos con una cuota del 'mix' eléctrico puro del 14%. Eso significa que hay que ganar como mínimo 6 puntos de cuota de mercado del año 24 al 25", ha explicado Recasens.

El cuarto escenario que ha detallado el presidente de Anfac es el discutido 'pooling', o fondo común de compra de derechos de emisiones, en el que fabricantes como Tesla o Volvo pueden vender dichos títulos a fabricantes que no lleguen a cumplir con la normativa.

EL COCHE ELÉCTRICO VA A SER LA TECNOLOGÍA DOMINANTE

En este sentido, Recasens ha subrayado que la tecnología que impulsará el futuro de la automoción será la de la batería y el vehículo eléctrico.

"Con eso, lo que quiero decir es que estoy convencido que el 'endgame' es el vehículo eléctrico, y yo no sé si al final va a ser el 100% del mercado, pero que va a ser la tecnología dominante, no me cabe ninguna duda. Y no es porque lo diga yo, es porque el mercado más grande del mundo, que es China, va a fijar el vehículo eléctrico como estándar tecnológico mundial. Y quien se quede atrás, no va a jugar el partido", ha sostenido el directivo.

Ante esto, el consejero delegado de Iberdrola España ha puesto en valor un acuerdo como el alcanzado con Anfac con el que se busca llevar a cabo un despliegue más eficiente de la infraestructura de recarga en España.

"Cada día nos damos más cuenta de la interrelación que tiene el fabricante del coche y el fabricante de la tecnología de la recarga, así como la comunicación que tiene que existir entre ambos", ha dicho Ruíz-Tagle y ha añadido: "Este tipo de comunicaciones que parecen tan obvias al principio, en realidad empezamos a caminar cada uno por su lado, ellos a fabricar coches, nosotros a poner red, pero llega un momento en que tenemos que hacer esto más eficiente".

España es el segundo productor automovilístico de Europa, con 18 fábricas en las que se producen 27 modelos de vehículos eléctricos e híbridos enchufables sobre un total de 40 modelos. Sin embargo, el país avanza lentamente en la penetración del vehículo electrificado, con el 11% de cuota de mercado en el último año, frente al 20% de la media europea.

Iberdrola cuenta con más de 8.400 puntos de recarga con garantía de origen 100% renovable (GdO) en funcionamiento en España y 4.000 más en diferentes fases de instalación o activación, es el operador líder en infraestructura.

Por lo tanto, ambas entidades han sostenido que la colaboración entre Anfac e Iberdrola representa un paso significativo para sentar bases para una transición exitosa hacia la movilidad eléctrica.

"En este momento lo que necesitamos son asociaciones como esta con Anfac, que tienen muy claro cuál es el camino y por dónde tenemos que transitar y empresas como Iberdrola que estamos dispuestos precisamente a ejecutar todo lo que sea necesario para que recorramos lo antes posible ese camino que nos trae el camino de la competitividad, el camino de la descarbonización y en donde estamos viendo cada día y cada mañana nuevas noticias de lo importante que se empieza a tornar la autonomía energética en el mundo", ha concluido Ruíz-Tagle.