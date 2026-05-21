Illa anuncia ayudas de 5 millones para la innovación tecnológica en el sector automovilístico

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa - Europa Press

BARCELONA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha anunciado ayudas de 5 millones de euros para la innovación tecnológica en el sector automovilístico para este año y el próximo, y ha llamado a los catalanes a comprar coches que sean eléctricos si deben adquirir uno de nuevo y "si es hecho en casa, mejor".

Lo ha dicho este jueves en la presentación del Plan España Auto 2030 en Catalunya, en la que también han participado el secretario de Estado de Industria, Jordi Garcia Brustenga; el CEO de Seat y Cupra, Markus Haupt, y el presidente de Anfac, Josep Maria Recasens.

Illa ha asegurado que es "un consenso amplio de país" la necesidad de reconvertir el parque de vehículos en eléctricos y ha puesto en valor la capacidad del sector de ponerse de acuerdo y trabajar conjuntamente.

"NO ES UN CAPRICHO, ES UNA NECESIDAD"

Illa ha subrayado que la adopción de los vehículos eléctricos "no es un capricho, es una necesidad", tanto por autonomía estratégica europea como por sostenibilidad.

"Cuanto menos dependamos de los combustibles fósiles, mejor", ha dicho el presidente de la Generalitat, que ha añadido que España cuenta con sol y viento, lo que significa que cuenta con energías renovables.

Ha explicado que las dos grandes palancas de la expansión del vehículo eléctrico son el precio y la autonomía, y ha puesto en valor que en el último año ambas palancas "se han activado y los resultados se empiezan a ver".

PLAN AUTO 2030

El plan fue presentado el pasado diciembre por el Gobierno y se trata de un paquete de 25 medidas articuladas en torno a cinco ejes, para impulsar la industria automovilística de España, y que incluye un programa de incentivos a la competitividad y la inversión en el sector, ayudas para la compra de vehículos y un plan nacional para desplegar infraestructuras de recarga.

El plan tiene tres objetivos, de índole económica, de sostenibilidad y de autonomía estratégica, y que se concretan en cinco grandes medidas.