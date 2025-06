Indra, Audi y Qualcomm ponen en marcha un proyecto de pago de peajes con vehículos conectados en EE.UU.

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Indra, Audi of America y Qualcomm han puesto en marcha en Estados Unidos (EE.UU.) un proyecto conjunto para "impulsar la siguiente generación" del sistema de pago de peajes mediante tecnología de vehículo conectado --'vehicle to everything' (C-V2X)--, según ha informado la compañía española en un comunicado.

"En una fase inicial de despliegue se mostrará cómo los coches equipados con C-V2X pueden ayudar a reducir la congestión en las autopistas de peaje, estandarizar los pagos en el país en el que se implemente y mejorar la experiencia global del conductor", ha subrayado Indra.

Asimismo, ha puesto en valor que este proyecto también puede servir de modelo para "transacciones seguras, estandarizadas y rigurosas" en otro tipo de servicios, como los de estacionamiento de vehículos.

En la actualidad, los conductores deben pagar los peajes a través de aplicaciones móviles en varias fases, con distintos dispositivos o sistemas de identificación de matrículas que requieren validaciones.

"La innovadora tecnología C-V2X ofrecerá una mejor experiencia, mostrando notificaciones de peaje en las pantallas de los vehículos, eliminando la incompatibilidad de los dispositivos que se usan para el pago en Estados Unidos, reduciendo la congestión que generan por los pórticos en la carretera o abriendo la posibilidad de ofrecer ventajas o beneficios especiales a los conductores de los vehículos preparados", ha argumentado Indra.

La empresa española ha ahondado en que este proyecto inicial de despliegue aprovecha sus fortalezas, las de Qualcomm y los equipos de desarrollo de Audi para "alinearse con las iniciativas regulatorias" destinadas a posicionar a Estados Unidos como un "líder global en conectividad C-V2X para una movilidad transformadora, segura y eficiente".

"La llegada de la tecnología C-V2X pone a Estados Unidos a la vanguardia de la innovación en los pagos de peaje desde el propio vehículo y convierte a Indra en un actor clave para dar un paso más hacia ese futuro conectado", ha opinado el director general de Movilidad y Tecnología de Inra, Raúl Ripio.