Industria convoca a Renault y sindicatos para desbloquear la negociación del convenio

Archivo - Renault Group lanza el plan futuREady India y sitúa al país como mercado clave hasta 2030 - RENAULT - Archivo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha convocado a Renault y a los sindicatos a una reunión el próximo martes 26 de mayo con la intención de desbloquear la negociación.

"El ministro Hereu, consciente de la importancia de Renault en la comunidad, donde emplea a más de 6.000 personas, ha trasladado tanto a empresa como a sindicatos su preocupación por esta situación", han señalado fuentes de Industria a Europa Press.

Este viernes, centenares de trabajadores de la factoría de Renault en Valladolid han secundado el paro convocado en unidad de acción por los sindicatos para pedir que se retome la negociación del convenio colectivo.

Las movilizaciones, paros de una hora en las fábricas de Palencia y Valladolid, la Refactory de Sevilla y el centro de trabajo en Madrid, están convocadas por todos los sindicatos que forman parte de la comisión negociadora del convenio (UGT, CCOO, SCP, CGT y CSIF).

El fin de estas movilizaciones, a las que están convocados unos 5.000 empleados, es exigir a la marca del rombo volver a negociar un convenio colectivo con una oferta que "satisfaga a los trabajadores".

La Dirección de Renault comunicó a los sindicatos que suspendía la adjudicación de vehículos para sus factorías de España y rebajaba su propuesta para el convenio colectivo para los próximos tres años.