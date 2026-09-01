Industria espera que los fondos del Plan Auto se utilicen sin necesidad de ampliar el programa

Archivo - El secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, ha indicado este martes que el objetivo del Gobierno es utilizar todos los recursos del Plan Auto+, valorado en 400 millones de euros, sin necesidad de dotarlo de nuevas cantidades para impulsar la demanda de vehículos eléctricos e híbridos enchufables.

"Esperamos que se invierta todo y que no haga falta ampliar", ha afirmado el responsable de Industria en declaraciones a los medios antes de su intervención en la 40 edición del 'Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones' de Ametic, la patronal de la industria digital en España, que tiene lugar esta semana en la ciudad de Santander.

Cabe recordar que el programa cuenta con una dotación de 400 millones de euros y el sector ha advertido de la posibilidad de que los fondos puedan agotarse para el mes de septiembre. Sin embargo, Brustenga ha asegurado que todavía es pronto para valorar esta situación.

CIFRAS POSITIVAS EN AGOSTO, PESE A SER UN "MES RARO"

Igualmente, el secretario de Estado ha valorado positivamente la evolución del sector de la automoción y el aumento de las matriculaciones de vehículos electrificados y enchufables tras la entrada en vigor del Plan Auto, una medida que, a su juicio, demuestra la importancia de impulsar tanto la oferta como la demanda en el proceso de transformación de la industria.

El responsable del Ejecutivo ha señalado que el Plan Auto 2030 fue diseñado como una estrategia "360 grados", dirigida no solo a apoyar las inversiones y la transformación de las fábricas, sino también a estimular la compra de vehículos electrificados.

"Cuando el inversor, la fábrica o el sector de componentes ve que se van comprando más y más coches eléctricos o enchufables, se anima a seguir invirtiendo", ha explicado el secretario de Estado.

En este sentido, ha considerado que el programa está teniendo una evolución positiva después de que ya se hayan registrado "números buenos" en un primer mes de funcionamiento.

Del mismo modo, ha proyectado la idea es que con "el tiempo sea menos necesario seguir invirtiendo en estas ayudas" aunque Brustenga ha pedido prudencia a la hora de evaluar su desarrollo al tratarse de agosto, un "mes raro" con un comportamiento tradicionalmente particular en el mercado de la automoción debido al periodo vacacional de los posibles compradores.

Asimismo, ha recordado que el comportamiento actual del mercado también está condicionado por los meses previos, en los que numerosos compradores adquirieron vehículos y están solicitando ahora las correspondientes ayudas.

De esta forma, el Ejecutivo seguirá analizando la evolución del programa antes de plantearse modificaciones o una posible ampliación de los recursos disponibles.