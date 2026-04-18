Ioniq 9, el modelo familiar eléctrico con la mayor batería del mercado, desde 69.900 euros en España - HYUNDAI

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hyundai Ioniq 9 es el buque insignia de la compañía coreana y el modelo eléctrico con la mayor batería actual del mercado (110 kWh), y se encuentra disponible desde 69.900 euros en España para su versión de acceso.

Este SUV eléctrico de lujo inicialmente fue configurado para adentrarse en un territorio tradicionalmente dominado por fabricantes 'premium'. Entre sus sus principales competidores por características podrían figurar su pariente Kia EV9, que con una batería de 100 kWh parte desde los 85.165 euros, el Volvo EX90 o el Mercedes EQS SUV, aunque estos dos superan de partida los 100.000 euros.

En contrapartida, la marca ofrece una propuesta que combina gran habitabilidad, modularidad gracias a su posibilidad de albergar siete ocupantes, tecnología muy avanzada y elevadas cifras de autonomía.

GAMA DEL HYUNDAI IONIQ 9

El Ioniq 9 se asienta sobre la plataforma eléctrica E-GMP con arquitectura de 800 voltios, aunque este modelo cuenta en todas sus versiones con una batería de 110,3 kWh y una velocidad máxima de hasta 200 km/h, lo que le permite ser el modelo con más capacidad de batería del actual mercado automovilístico en España.

En términos de prestaciones, el SUV está disponible con varias configuraciones mecánicas. La versión de acceso cuenta con tracción trasera y 218 CV de potencia, mientras que las siguientes variantes presentan tracción total y alcanzan 313 CV y 435 CV, permitiendo acelerar de 0 a 100 km/h en 6,7 y 4,8 segundos, respectivamente.

En cuanto a precios, el modelo en su versión de acceso sale al mercado a través del nivel de acabado 'Star' por menos de 70.000 euros, mientras que la versión intermedia de potencia está disponible a través de la configuración 'Energy' desde 73.000 euros. Ambas versiones se encuentras cargadas de un equipamiento sumamente completo.

Por su parte, la versión probada de 428 CV de potencia en el acabado 'eCalligraphy' cuenta con asientos cuero Nappa calefactables tanto en la bancada delantera como en la trasera, plegado automático de las dos filas traseras, posición de masaje en las dos primeras plazas, más de 20 sistemas de seguridad, techo solar automático y llantas de aleación de 21 pulgadas, entre más características.

Su coste se eleva desde los 87.000 euros al contado, posicionándose como una alternativa competitiva frente a modelos eléctricos de marcas 'premium', aunque no es nada accesible para los bolsillos comunes.

CONFORT SIN IGUAL, CONDUCCIÓN ALGO MENOS DINÁMICA

Uno de los aspectos más destacados del modelo es su enfoque en el confort. El habitáculo ofrece un amplio espacio en las tres filas de asientos, con una distancia entre ejes de 3,13 m, que permiten un total bienestar incluso para adultos en la última fila, algo poco habitual en este segmento.

Sin embargo, utilizando una configuración de cinco plazas y con la tercera fila doblada, el volumen del maletero se eleva a 908 litros (338 con siete plazas), unas dimensiones muy adecuadas para para albergar maletas u otros utensilios de sobra en el maletero en caso de realizarse un viaje familiar. Asimismo, bajo el capó, el Ioniq 9 cuenta con un maletero delantero de 52 litros, suficiente para guardar todos los cables y el kit antipinchazo.

En carretera, el Ioniq 9 prioriza la suavidad de marcha frente al dinamismo, con una suspensión orientada al confort y un alto nivel de aislamiento acústico. No obstante, su elevado peso --cercano a las 2.700 kilos-- y sus dimensiones (5,06 m de largo, 1,98 de ancho y 1,8 m de alto) penalizan en parte su rodaje en áreas urbanas e interurbanas, haciendo que la conducción y la maniobrabilidad sea algo más robusta.

Sus condiciones también hacen penalizar el consumo, que durante la prueba realizada superaron casi los 22 kW/100 km tras realizar más de 500 km de recorrido (en torno a un 85% del tiempo en carretera siguiendo los límites de velocidad), aunque en entornos estrictamente urbanos el consumo superó los 23 kWh/100 km en condiciones reales.

No obstante, la recuperación de energía dispone del sistema intuitivo de cinco niveles mediante levas en el volante, que van desde la rueda libre hasta la conducción con un solo pedal. En cambio, en los niveles más altos de regeneración, al soltar el acelerador se nota la enorme masa que soporta el chasis.

HASTA 600 KM DE AUTONOMÍA COMBINADA

Igualmente, la compañía acredita que el modelo en su variante tope de gama puede alcanzar los 600 km de autonomía combinada (hasta 754 km en un uso únicamente urbano), aunque en un uso solo en carretera apenas se puede superar los 450-460 km, según la experiencia de la prueba. La primera configuración, por el contrario dispone de hasta 620 km en ciclo combinado, según la compañía.

Del lado de la recarga, este modelo permite cargas rápidas de hasta y recuperar del 10% al 80% de la batería en menos de media hora en condiciones óptimas, siempre utilizando un cargador a partir de 250 kW. A través de un cargador de 150 kW, el tiempo ronda la hora para completar la carga al completo.

EXTERIOR CON PERSONALIDAD Y TECNOLOGÍA AL MÁXIMO DETALLE

El Ioniq 9 destaca a primera vista por un diseño limpio y sofisticado, basado en lo que la marca denomina lenguaje "aerosthetic", que combina eficiencia aerodinámica con presencia visual. Su frontal prescinde de elementos tradicionales como la parrilla, apostando por superficies suaves y una firma lumínica LED incrustada dentro del frontal.

En el interior, el salpicadero está dominado por una doble pantalla panorámica curva que integra instrumentación y sistema multimedia, de 12,3 pulgadas cada, acompañada de un diseño minimalista con mandos reducidos y un 'head up display' plasmable en el parabrisas.

Además, el Ioniq 9 incorpora soluciones prácticas como una consola central deslizante, múltiples huecos portaobjetos, sistema de reconocimiento de voz basado en inteligencia artificial, carga inalámbrica, tres modos de conducción en función de las pretensiones del conductor y compatibilidad con Android Auto y CarPlay.