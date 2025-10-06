Iveco entra en el mercado de Malasia con su filial de buses a través de una alianza con la firma APTB - IVECO

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Iveco Bus, marca del Grupo Iveco, ha anunciado este lunes una nueva colaboración con Asia Pacific Truck & Bus (APTB) para el ensamblaje de chasis Daily y la distribución de minibuses terminados, fabricados sobre chasis Daily, mediante la firma de acuerdos de cooperación industrial y distribución.

Esta colaboración supone la comercialización del chasis Daily para su uso como minibuses en Malasia, lo que supone otro paso significativo en la estrategia de expansión global de la marca. A partir de 2026, el primer lote de chasis de minibús Daily se ensamblará localmente sobre la base CKD (Completely Knocked Down).

APTB cuenta con una larga trayectoria en Malasia y es una empresa con experiencia en carrocería, ensamblaje, distribución y posventa de autobuses, además de ser un proveedor de servicios de transporte público.

Estos primeros pasos de Iveco Bus en Malasia forman parte del desarrollo global de la marca, que ya está en marcha en Latinoamérica, África, Oriente Medio y, ahora, en el Sudeste Asiático.

Iveco Bus emplea actualmente a más de 5.500 personas y opera siete plantas de fabricación en Europa y América Latina (Annonay y Rorthais en Francia, Vysoké Myto en la República Checa, Brescia y Foggia en Italia, Sete Lagoas en Brasil y Córdoba en Argentina).

"Esta colaboración representa un hito importante para Iveco Bus. Confiamos en que este vehículo proporcionará una plataforma para minibuses que brindará plena satisfacción tanto a los operadores de transporte como a los pasajeros", ha afirmado la directora de Operaciones Comerciales de Iveco Bus para la región EMEA, Sascha Kaehne.